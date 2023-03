TES, THE ENTREPRENEURS SOCIETY APRESIASI WIRAUSAHA INDONESIA MELALUI TES AWARDS 2023

TRIBUNNEWS.COM - TES Awards adalah bentuk penghargaan tertinggi dari komunitas The Entrepreneurs Society bagi para membernya dan individual serta perusahaan dan brand yang menunjukkan perkembangan yang signifikan dan dampak terhadap lingkungan secara sosial.

Setelah dua tahun terhambat pandemi Covid 19, dengan dampak yang bisa dirasakan dari semua pengusaha di tanah air, baik secara negatif dan positif. TES Award kali ini menjadi satu hal yang sangat spesial karena kita akan melihat bahwa, seperti ajaran yang sering diutarakan Kak Klemens Rahardja sebagai foundernya;

"Bahwa di setiap krisis, itu pasti ada peluang", sesuai dengan Esensi Kewirausahaan yang pertama dari 4 sila yang menjadi dasar pengajaran di The Entrepreneurs Society, 'Peluang ada dimana mana'.

Di TES Award 2023 kali ini, kita melihat bahwa memang walaupun banyak yang harus mengalami penurunan, namun banyak juga yang berkembang dan bersinar dalam dunia kewirausahaan.

Oleh karena itulah, dengan visi dan misi untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang di dalam dunia kewirausahaan, The Entrepreneurs Society (TES) www.te-society.com memberikan TES AWARDS sebagai penghargaan dan apresiasi kepada semua member TES dan perusahaan serta brand yang memiliki dampak dan perkembangan positif baik secara bisnis maupun secara sosial bagi Indonesia.

Pada TES AWARDS GALA DINNER kali ini TES turut mengundang Pak Andy F Noya Kick Andy, Kak Christina Lie, Pak Thomas H. Ciovanlee founder dari Apotek Roxy Group, Pak Jahja Soenaryo founder CEO Business Forum, Pak Muhammad Ihsan CEO dari Warta Ekonomi, Bu Sisca Soewitomo Ratu Boga Utama, Kak Jerome Polin, Kak Soegimitro, Kak Peter Shearer dan masih banyak lagi tokoh, influencer, dan pengusaha yang akan hadir pada acara ini.

TES berharap bisa menjadi wadah bagi semua kalangan yang ingin menjadi pengusaha dan para pengusaha yang sudah berkembang agar bisa mewujudkan impiannya dengan berjejaring bersama para undangan yang hadir melalui acara TES AWARD GALA DINNER.

Ada beberapa penghargaan bagi pengusaha Indonesia yang akan diumumkan seperti Best Sales Growth, Best Brand In Retail, Best Company Growth, Best Social Impact, dan masih banyak lagi. Acara ini juga akan dihadiri ratusan orang yang bukan hanya dari pengusaha, tapi juga influencer dan artis sahabat dari kak Klemens Rahardja sendiri.

The Entrepreneurs Society (TES) sadar bahwa melalui kegiatan ini, kami dapat memberi edukasi, inspirasi, dan motivasi kepada masyarakat yang ingin menjadi pengusaha atau baru ingin belajar mengenai dunia wirausaha.

Selama 6 tahun terakhir, The Entrepreneurs Society (TES) sudah berhasil membantu ribuan UMKM untuk berkembang secara online dan offline. TES Juga sudah menjadi strategic partner dari berbagai macam event kewirausahaan baik dalam skala nasional maupun internasional, seperti Franchise License Expo Indonesia (FLEI), International Franchise License Expo (IFRA), Indonesia Food and Beverage Growth Conference (IFGC), berbagai universitas ternama di seluruh Indonesia dan masih banyak lagi.

TES bersama 1800 membernya juga sudah menjadi bagian pendukung dari berbagai perencanaan pemerintah, dari penggalakan UMKM melalui Kemenaker di tahun 2020, Literasi Digital oleh Kemenkominfo di tahun 2021, dan Klemens Rahardja pun selaku Foundernya kerap kali diundang menjadi narasumber di berbagai acara kementrian seperti Kemenpora dan Kemendikbud Ristek.

TES ingin merangkul seluruh golongan masyarakat untuk berkembang bersama dan membuka peluang bagi mereka yang ingin sukses dalam dunia bisnis kembali menghangatkan persahabatan dan api semangat kewirausahaan yang sedikit teredam oleh dampak pandemi. Karena kita percaya, kalau kita bersatu maka kita akan teguh, dan bercerai akan runtuh. Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, para pengusaha harus bisa bergandengan tangan saling untuk mendukung dan mengembangkan perekonomian bangsa.

Acara ini pun diakhiri dengan beberapa informasi dan peluang yang bisa membantu khalayak ramai, dari dukungan Topremit, Greenwoods, Dilmah, MAGYS, Ka Ha Su, Prestige Bags, Immunotec Profarmasia, Hello Monday Morning Digital Branding dan Marketing Agency www.hmm.co.id, sampai peluang usaha di bidang kesehatan yang dibawakan oleh salah satu bagian dari TES dan Apotek Roxy Group, PT Energi Orang Sukses www.eosindonesia.com.