Begini Cara Transfer Saldo Gopay ke Rekening Bank, Praktis Anti Ribet

TRIBUNNEWS.COM – Cara mudah dan praktis melakukan pengiriman uang dari saldo GoPay ke layanan keuangan perbankan.

Selain digunakan untuk melakukan pembayaran pada toko atau restoran, supermarket, ecommerce, sampai tagihan dan pulsa yang terhubung dengan rekan usaha GoPay.

Sisa saldo yang ada di aplikasi Gopay kini bisa di transfer ke rekening bank.

GoPay sendiri merupakan dompet digital yang menaungi berbagai produk dan layanan yang disediakan oleh Gojek bersama mitranya.

Memiliki konsep pembayaran non-tunai, e-wallet ini bisa dimanfaatkan untuk membayar tagihan.

Layanan uang elektronik lainnya, saldo GoPay saat ini dapat dikirimkan ke sesama pengguna maupun ke layanan perbankan dengan cepat.

Cara kirim saldo GoPay

- Klik Bayar pada menu GoPay.

- Lalu pilih Ke rekening bank untuk transfer saldo GoPay.

- Pilih rekening bank tujuan. Masukkan jumlah nominal uang yang akan dikirimkan.

- Pastikan jumlah transfer atau pengiriman saldo sudah benar.

- Klik Konfirmasi untuk melanjutkan dan masukkan PIN Anda.

- Transfer atau pengiriman saldo GoPay ke rekening bank berhasil.

- Pelanggan akan melihat rincian transfer.

Semua kemudahan ini bisa Anda dapatkan apabila telah melakukan upgrade dari layanan GoPay ke GoPay Plus, lewat cara ini pengguna dapat mengirimkan sisa saldo GoPay tanpa ada batas maksimum.

Sementara itu untuk melakukan penarikan saldo, minimal dana minimum yang diambil adalah senilai Rp10.000. Dengan potongan biaya transaksi sebesar Rp2.500 transfer ke bank akan langsung diproses di hari yang sama.

Cara upgrade akun GoPay ke GoPay Plus dikutip laman GoPay

- Buka aplikasi Gojek di HP Anda

- Pilih “Eksplor”

- Pada menu GoPay Pilih “Plus” di GoPay Feed

- klik ‘Fitur lainnya’ jika Anda tidak dapat menemukannya

- Klik “Upgrade sekarang”

- Ambil potret Kartu Identitas (e-KTP/PASPOR) dengan jelas

- Kemudian ambil potret wajah Anda (selfie) bersama Kartu Identitas (e-KTP/PASPOR)

- Serahkan dokumen dengan klik Kirim Dokumen

- Setelah itu Anda dapat mengecek status upgrade GoPay ke GoPay Plus

Beberapa fitur yang ditawarkan setelah upgrade ke GoPay Plus adalah sebagai berikut:

- Jaminan Saldo Kembali

Pengguna bisa mengkalim saldo lewat proteksi ekstra yang dihadirkan GoPa apabila terjadi kehilangan saldo akibat penyalagunaan akun Gojek di luar kendali.

- Limit lebih besar

Dengan GoPay Plus, saldo Gopay yang dapat dibisa simpan bisa mencapai Rp10.000.000.

- Kirim Saldo GoPay

Lewat GoPay Plus pengguna kini juga bisa mengirim saldo GoPay ke pengguna GoPay lainnya.

- Transfer ke rekening bank

Dengan GoPay Plus, jadi bisa transfer saldo GoPay ke rekening bank dengan potongan Rp2.500 per transaksi

- Tarik tunai saldo GoPay tanpa kartu di ATM BCA

Dengan GoPay Plus, pengguna bisa melakukan tarik tunai saldo GoPay langsung di ATM BCA tanpa kartu sehingga menjadi lebih mudah dan praktis.

-Promo Eksklusif

Pengguna GoPay Plus juga bisa mengeklaim berbagai promo dan potongan harga secara eksklusif setiap pembelian produk di mitra Gojek.

(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)