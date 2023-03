Kredit Konsumer Tumbuh 35 Persen, Nobu Bank Perkuat Bisnis KPR

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bisnis pembiayaan properti di segmen kredit pemilikan rumah (KPR) kini menjadi salah satu tulang punggung bisnis Nobu Bank di Tanah Air.

Direktur Utama Nobu Bank Suhaimin Johan mengatakan, selama terjadi pandemi Covid-19, terjadi kenaikan animo dan tren pembeli dan masyarakat membeli hunian bernuansa alami.

Nobu Bank kemudian mengambil potensi bisnis KPR-nya, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat luas yang backlog-nya diperkirakan masih di kisaran 12 jutaan saat ini.

Baca juga: Cara Bayar UTBK 2023 di M-Banking Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan BTN

Juanita Luthan, Head of Consumer Nobu Bank menambahkan, untuk memaksimalkan layanan KPR, pihaknya bisa memproses pengajuan KPR baru oleh nasabah hanya dalam satu hari atau One Day Service. Pihaknya bisa menerima penggunaan tanda tangan elektronik oleh nasabah.

Layanan semacam ini yang membuat banknya dapat lebih bersaing di bisnis KPR. Mengutip laporan keuangan per 31 Desember 2022, kredit Konsumer Nobu Bank tumbuh 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan mengkontribusi sekitar 51 persen dari total kredit yang diberikan.

Juanita menjelaskan, dalam pengembangan bisnis KPR ini pihaknya menjalin kerjasama dengan puluhan developer terkemuka di Indonesia dan menjadi mitra penyedia KPR/KPA di lebih dari 100 proyek properti di Indonesia.

Industri properti sendiri diyakini berkontribusi tinggi terhadap perekonomian nasional karena turut menghidupkan lebih dari 175 industri turunan yang mampu menyumbang sekitar 11 persen dari total PDB Nasional.

Dua Penghargaan

Terkait dengan keberhasilannya di bisnis KPR ini, Nobu Bank pada bulan Maret 2023 ini berturut-turut menerima penghargaan di dunia properti. Penghargaan pertama sebagai Lender KPR Primary of The Year didapat di ajang Loan Market Annual Awards 2023 pada 3 Maret 2023.

Penghargaan kedua didapat di ajang Anugerah Indonesia Property&Bank Award XVII dan Indonesia MyHome Award-VI dengan meraih predikat sebagai Most Recommended Mortgage Product with Best Services and Fastest Process.

Baca juga: Usai Gelar RUPST, BNI Tebar Dividen Senilai Rp7,3 Triliun

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang hadir sebagai tamu kehormatan di Jakarta, pada 20 Maret 2023. Menurut Juanita Luthan, diterimanya kedua penghargaan dari para pelaku industri properti ini akan memperkuat posisi Nobu Bank sebagai penyedia KPR di industri perbankan nasional.