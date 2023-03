Peraih Penghargaan Mata Lokal Award 2022 Ini Nyatakan Komitmen Percepat Kemajuan Dalam Berkelanjutan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, CIMAHI - Schneider Electric memiliki komitmen global, yaitu mempercepat kemajuan dalam hal berkelanjutan dan masa depan yang lebih adil.

Komitmen tersebut direalisasi melalui model impact company. Global Chief Strategy and Sustainability Officer Schneider Electric, Gwenalle Avice-Huet, mengatakan model tersebut memiliki dua utama: To do well to do good, to do good to do well.

"Sebagai impact company, kami membuat perbedaan yang unik melalui inovasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dan kami sungguh berterima kasih kepada model operasi yang dijalankan selama ini,” katanya, Jumat (24/3/2023).

Untuk di Tanah Air, Schneider Electric Indonesia, perusahaan peraih anugerah Mata Lokal Award 2022 ini menargetkan, pencapaian net zero dan masa depan yang lebih adil bersama seluruh pemangku kepentingan, baik perusahaan besar maupun kecil di Indonesia.

Upaya mencapai net zero tersebut terlihat dari pabrik Schneider Electric Cikarang yang telah menerapkan energi terbarukan dengan pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan hingga 228MWh/tahun dan mengurangi emisi karbon hingga 181 ton CO2/tahun atau setara dengan penanaman 900 pohon per tahun.

Lebih dari 20 persen konsumsi energi bulanan dihasilkan dari tenaga surya dan ditargetkan menggunakan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Gwenalle juga mendatangi Center of Excellence of Electricity, Automation, and Renewable Energy (CoE EARE - Pusat Keunggulan Kelistrikan, Otomasi, dan Energi Terbarukan).

Kunjungan ini menandakan dukungan global Schneider Electric untuk Indonesia sebagai kunci produksi dan pusat layanan untuk kawasan Asia Tenggara.

Center of Excellence (CoE) adalah sebuah fasilitas yang menyediakan pelatihan dan penelitian tingkat lanjut di bidang energi terbarukan, otomasi, dan kelistrikan.

Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi terkini dan dikelola oleh tim ahli berketerampilan tinggi yang memiliki komitmen untuk memajukan bidang energi terbarukan.

"Kami berkomitmen untuk memajukan bidang energi terbarukan dan keberlanjutan, dan kunjungan ke Center of Excellence adalah cara untuk menunjukkan komitmen terhadap misi ini,” ujar Gwenalle.