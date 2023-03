Harga Emas Antam Diprediksi Bisa Tembus Rp1,1 Juta di Kuartal II-2023, Ini Penyebabnya

Karyawan merapikan perhiasan emas di Toko Semanggi Gold & Jewellery, di ITC Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023). Harga emas dan perhiasan berada di sekitar Rp 800 ribuan per gram baik untuk emas kuning maupun putih dan untuk harga logam mulia di angka Rp 1,1 juta per gram. Emas menjadi pilihan untuk berinvestasi karena harganya yang terus semakin naik. TRIBUNNEWS/JEPRIMA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, terus mengalami tren peningkatan sejak penghujung 2022 hingga kuartal I-2023.

Berdasarkan catatan Tribunnews, emas batangan Antam pada November 2023 di level Rp900 ribu per gram. Namun kini per tanggal 25 Maret 2023 harganya dibanderol Rp1.089.000.

Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan, harga emas Antam akan terus mengalami peningkatan yakni ke level Rp1.140.000 per gram.

"Kalau saya prediksi (harga emas Antam) bisa tembus ke harga Rp1.140.000 per gram," ucap Ibrahim saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (25/3/2023).

Dirinya juga menjelaskan, penyebab melonjaknya harga emas Antam dipengaruhi harga emas dunia yang kini terkerek naik.

Dalam penutupan pasar Sabtu pagi, harga emas dunia melemah dilevel di level 1.976 dolar AS per troyounce.

Sedangkan untuk perdagangan Senin (27/3/2023), emas dunia akan di perdagangkan menguat di rentang 1.949 dolar AS per troyounce hingga 2.016 dolar AS per troyounce.

"Emas berjangka membukukan kenaikan mingguan keempat berturut-turut, karena gejolak baru dalam krisis perbankan AS ke Eropa membatasi kejatuhan dari rebound dolar yang membebani logam kuning," papar Ibrahim.

Terlepas dari reli indeks dolar, pelarian investor ke safe havens," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, harga logam mulia batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat di level Rp1.089.000 per gram pada Sabtu, (25/3/2023).

Untuk harga emas dengan ukuran terkecil 0,5 gram, pada hari ini berada di harga Rp594.500

Dan untuk harga emas dengan ukuran terbesar yakni 1 kilogram, dibanderol senilai Rp1.029.600.000.

Sementara, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam tercatat Rp980.000 per gram.