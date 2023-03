Silicon Valley Bank Kolaps, Simpanan di Sejumlah Bank Kecil AS Catat Rekor Penurunan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) merilis data yang menunjukkan simpanan di bank-bank kecil AS turun dalam rekor tertinggi menyusul keruntuhan Silicon Valley Bank pada 10 Maret lalu.

Simpanan di bank-bank kecil AS turun sebanyak 119 miliar dolar AS menjadi 5,46 triliun dolar AS dalam pekan yang berakhir 15 Maret, menurut data The Fed yang terbit pada Jumat (24/3/2023).

Dikutip dari Reuters, angka itu lebih dari dua kali lipat dari rekor penurunan sebelumnya dan menjadi penurunan terbesar sebagai persentase dari keseluruhan simpanan sejak pekan yang berakhir 16 Maret 2007.

Pinjaman di bank kecil, semua bank kecuali 25 bank komersial AS terbesar, meningkat sebesar 253 miliar dolar AS ke rekor 669,6 miliar dolar AS, berdasarkan data mingguan The Fed.

"Akibatnya, bank-bank kecil memiliki $97 miliar lebih banyak uang tunai di akhir minggu, menunjukkan bahwa sebagian dari pinjaman itu untuk membangun peti perang sebagai tindakan pencegahan jika para deposan meminta untuk menebus uang mereka," tulis analis di Capital Economics, Paul Ashworth.

SVB runtuh setelah tidak mampu memenuhi penarikan besar-besaran oleh deposan yang mengambil puluhan miliar dolar AS dalam hitungan jam.

Sedangkan simpanan di bank-bank besar AS naik 67 miliar dolar AS dalam sepekan menjadi 10,74 triliun dolar AS, menurut data The Fed.

Secara keseluruhan, simpanan bank AS telah menurun setelah meningkat tajam usai diberikannya bantuan pandemi Covid-19 pada 2020 dan awal 2021.

Pembalikan tren untuk bank-bank besar terlihat jelas. Kenaikan tersebut setara dengan sekitar setengah dari penurunan simpanan di bank-bank kecil, menunjukkan sebagian uang tunai mungkin telah masuk ke dana pasar uang atau instrumen lainnya.

Bank-bank besar juga meningkatkan pinjaman dalam seminggu, sebesar 251 miliar dolar AS.

Belum jelas apakah penurunan simpanan dari bank kecil AS akan terus berlanjut.

"Aliran simpanan dalam sistem perbankan telah stabil selama seminggu terakhir," kata Ketua The Fed Jerome Powell pada Rabu (22/3/2023).