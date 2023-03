Promo JSM Alfamart dan Indomaret 26 Maret 2023: Diskon Ramadhan Sirup Rp11.200, Tanggo Rp28.900

TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar promo JSM di Alfamart dan Indomaret untuk periode 26 Maret 2023.

Seperti biasanya, promo Jumat Sabtu Minggu (JSM) Alfamart dan Indomaret selalu diadakan ketika akhir pekan.

Selama Ramadhan 2023, promo JSM Alfamart dan Indomaret didominasi oleh beragam merek sirup dan biskuit kaleng.

Adapun merek sirup dan biskuit yang dijual di Alfamart dan Indomaret hari ini dibanderol dengan harga yang beragam untuk masing-masing merek.

Misalnya sirup merek ABC Squash Botol 450 yang turun harga dari Rp15.900 menjadi Rp11.200.

Sementara harga biskuit kaleng merek Tanggo di jual Rp28.900, turun dari harga sebelumnya yang dipatok Alfamart sebesar Rp 31.900 dan Indomaret Rp 32.300.

Promo JSM Sirup Alfamart 26 Maret 2023

Selain diskon, dalam penawaran pekan ini Alfamart dan Indomaret turut memberikan harga spesial dalam promo JSM.

Harga pada promo JSM Alfamart dan Indomaret minggu ini dapat berubah sewaktu-waktu dan berbeda di setiap wilayah.

Katalog JSM Alfamart 26 Maret 2023

- Marjan Coco pandan 460 ml Rp 18.900

- Marjan Squash 450 ml Rp 10.200

- Alfa Cocopandan 500 ml Rp 15.900

- Alfa Squash 525 ml Rp 9.900

- ABC Squash 450 ml Rp 11.200

- ABC Special Grade 485 ml Rp 17.000

- Kurma first dates 225g Rp 17.900

- Palm fruit kurma 250g Rp 37.500

- Tango kaleng Rp 28.900

- Goodtime kaleng Rp 16.900

- Alfa wafer roll Rp 24.900

- Khong guan kaleng 650g Rp 50.400

- Chocolatos 350g Rp 56.900

- Gerry kaleng Rp 26.900

- Richesee Wafer Rp 26.900

- Nissin kaleng Rp 47.900

- Nextar Rp 30.700

- Astor Rp 21.300

- Serena kaleng Rp 56.700

- Bengbeng share it Rp 30.900

- Paroti nastar Rp 44.900

- Indomie kari ayam Rp 14.800/ 5

- Mie sedaap all varian Rp 13.200/ 5

- Kraft keju Rp 12.900

- Emina keju Rp 9.900

- Kanzler sosis Rp 7.900

- Segitiga tep terigu 1 kg Rp 15.000

- Bango kecap Rp 20.800

- Bimoli Minyak Goreng Pouch 1L Rp20.200

- Bimoli Minyak Goreng Pouch 2L Rp 37.500

- Filma Minyak Goreng Pouch 2L Rp 38.200

- Tropical Minyak Goreng Pouch 2L Rp 35.900

- Tropical Minyak Goreng Pet 1L Rp 20.300

- Sania Minyak Goreng 2L Rp 35.700

- Sania Minyak Goreng 1 Liter: Rp 18.400

- Fortune Minyak Goreng Pouch 2L Rp 35.500

- Camar Minyak Goreng 2L Rp 32.500

- Camar Minyak Goreng 1L Rp 17.900

Promo JSM biskuit Indomaret 26 Maret 2023 (https://www.instagram.com/p/CqJwaIQs7p2/)

Katalog JSM Indomaret 26 Maret 2023

- Marjan Coco pandan 460 ml Rp 18.900

- Indofood Grade 485 ml Rp 17.900

- Indofood Squash 500 ml Rp9.000

- Indofood syirup Freiss cocopandan 460 ml Rp 14.500

- Indofood syirup orange 460 ml Rp 8.700

- ABC Squash 450 ml Rp 11.200

- ABC Special Grade 485 ml Rp 17.900

- Coca cola, Fanta, Sprite 1,5L Rp 12.900

- Roma biskuit kelapa Rp 41.900

- Oreo kaleng Rp49.900

- Tango kaleng Rp 28.900

- Roma Wafelo Rp 32.500

- Nissin golden wafers Rp 27.900

- Nissin wafer chocolate 300g Rp 27.500

- Nissin wafer chocolate 570g Rp 42.500

- Khong guan kaleng 650g Rp 50.500

- Monde egg roll Rp 60.00

- Gery egg roll Rp 22.500

- Oreo Box Rp 39.900

- Cho Cho Wafer Roll Rp 23.900

- Bimoli 2L Rp 37.500

- Tropical 2L Rp 35.900

- Sania 2L Rp 35.700

- Sovia 2L Rp 32.900

- Filma 2L Rp 35.900

- Fortune 2L Rp 35.500

- Camar 2L Rp 32.500

- Barco 1L Rp 25.500

- Bumbu racik Rp 5.000/3

- Indofood sambal Rp 6.500

- Maya sarden Rp 8.900

- Indomaret beras merah Rp 32.900

- Kecap Bango Rp 25.700

- Potabee Rp 16.000/2

Yuk langsung belanja sekarang ke Alfamart dan Indomaret terdekat.

Nantikan info menarik lainnya dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan saat berbelanja ya.

Seperti menggunakan masker, jaga jarak dan gunakan hand sanitizer setelah bertransaksi.

Serta bawa sendiri tas belajaan Anda.

Selamat berbelanja Tribunners!

(Tribunnews.com / Namira Yunia Lestanti)