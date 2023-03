KUR BRI 2023: Simulasi Pembayaran Cicilan Rp 20 Juta, Beserta Syarat dan Cara Pengajuan Pinjaman

TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi seputar simulasi program kredit usaha rakyat (KUR) BRI 2023 untuk cicilan Rp 20 juta beserta cara dan syarat pengajuan pinjaman.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

KUR sendiri disalurkan pemerintah melalui lembaga keuangan seperti Bank BRI.

KUR Bank BRI 2023 merupakan program pembiayaan dari pemerintah guna mendorong kapasitas daya saing UMKM sehingga dapat mereka dapat menyokong pertumbuhan ekonomi negara.

Untuk membantu Bank BRI menyalurkan program bantuan modal pada para pelaku usaha mikro, pemerintah diketahui telah mengalokasikan dana sebesar Rp270 triliun.

Khusus tahap awal pencairan pada Maret 2023, BRI telah menerima pencairan dana Rp12 triliun.

“BRI telah mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 dari Pemerintah sebesar Rp270 triliun dan BRI optimis dapat mencapai target tersebut," jelas Dirut Bank BRI Sunarso.

Seperti yang dilansir laman Bank BRI, di tahun 2023 ada tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yakni KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI BRI.

Limit yang ditawarkan Bank BRI dalam program pinjaman KUR juga beragam mulai dari 1 juta hingga Rp 500 juta.

Sementara bunga yang di bebankan ke nasabah hanya di patok sebesar 6 persen per tahun.

Kemudian naik 7 persen untuk pinjaman ke duan, 8 persen untuk pinjaman yang ketiga dan seterusnya sampai ke 9 persen.

Adapun untuk jenis pinjaman KUR Mikro dengan limit Rp 20 juta debitur diharuskan menjalankan usaha - usaha produktif yang layak dengan jangka waktu bisnis minimal 6 bulan.

Berikut simulasi angsuran KUR Kecil Bank BRI 2023, untuk pinjaman Rp 20 juta:

- Pinjaman Rp 20 juta dengan skema 12 kali cicilan : Rp 1.721.329 per bulan

- Pinjaman Rp 20 juta dengan skema 18 kali cicilan : Rp 1.164.635 per bulan

- Pinjaman Rp 20 juta dengan skema 24 kali cicilan : Rp 886.412 per bulan

- Pinjaman Rp 20 juta dengan skema 36 kali cicilan : Rp 608.439 per bulan

Syarat Pengajuan Pinjaman KUR Mikro Bank BRI Limit Rp 20 Juta :

- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit

- Melampirkan persyaratan administrasi seperti e-KTP dan KK,

- Melampirakan surat ijin usaha

- Pelaku usaha yang mengajukan KUR harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

- Suku bunga yang akan di bebankan sebesar 6 persen per tahun

- Bebas biaya adminsitrasi dan provisi

- Jangka waktu untuk Kredit Modal Kerja maksimum masa pinjaman 3 tahun

Cara Pengajuan KUR BRI 2023 melansir dari laman Bank BRI

1. Cara pengajuan pinjaman KUR BRI 2023 Secara Online:

- Buka portal KUR BRI.

- Tekan menu ‘Ajukan Pinjaman KUR’.

- Login dengan email dan kata sandi. Jika belum memiliki akun, tekan opsi ‘Daftar’ dan aktivasi dengan klik tautan.

- Baca S&K dan apabila yakin, tekan kotak ‘Saya adalah nasabah BRI’ dan ‘Setuju dan Ajukan Pinjaman’.

- Centang bagian CAPTCHA ‘I’m not a Robot’.

- Isi formulir identitas yang terdiri atas jenis usaha, penghasilan, biaya usaha, nomor rekening BRI, serta lainnya.

- Unggah berkas administrasi sesuai ketentuan.

- Tekan tombol ‘Selanjutnya’.

- Lengkapi informasi pengajuan berupa jangka waktu pembayaran dan nominal pengajuan.

- Tekan menu ‘Hitung Angsuran’ untuk mengetahui jumlah angsuran.

- Tekan tombol ‘Ajukan Pinjaman’.

- Tunggu proses verifikasi dan survei oleh petugas KUR BRI.

2. Cara Pengajuan KUR BRI 2023 Secara Offline

- Pergi ke kantor cabang Bank BRI terdekat sembari membawa dokumen sesuai syarat pengajuan KUR BRI 2023.

- Mengantre ke bagian petugas customer service (CS).

- Sampaikan permohonan kredit dan petugas akan melakukan wawancara.

- Ikuti prosedur yang dijelaskan petugas.

