Momentum Lebaran, Bank BJB Beri Kemudahan Kalangan Milenial Miliki Hunian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau bank bjb mendorong kalangan milenial memiliki hunian rumah di momen lebaran.

Menjelang Idulfitri tahun 1444 Hijriah, bank bjb kembali menghadirkan program marketing menarik untuk para nasabahnya.

Kali ini, program bertajuk THR Lebaran di Rumah Baru hadir dengan diskon biaya administrasi sebesar 67,6 persen untuk produk bjb KPR dan bjb KPR GAUL dengan tujuan pembelian primary.

Program ini berlaku mulai 1 Maret 2023 hingga 31 Mei 2023.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, program THR diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para nasabah yang ingin memiliki hunian baru menjelang Hari Raya Idulfitri.



"Program ini adalah bentuk komitmen kami memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri. Kami memiliki berbagai fasilitas KPR baik komersial atau subsidi," jelas dia.

Diketahui, bank bjb hadir dengan beragam produk dan kemudahan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (bjb KPR).

Produk ini untuk pembiayaan kepemilikan properti rumah atau usaha pembelian baru atau second. selain itu tersedia pembiayaan untuk Refinancing/Multiguna, Take Over-XTRA, Top Up, dan Membangun dan KPR Lelang.



Sedangkan bjb KPR Gaul, adalah produk yang dirancang spesial untuk generasi muda generasi Millenial fixed income yang ingin sesegera mungkin memiliki rumah idaman.

Fitur special dari KPR Gaul adalah Bunga Kompetitif, Uang Muka mulai 0 persen, Jangka Waktu Pinjaman hingga 25 Tahun, Persyaratan Mudah & Proses Cepat, Bebas Biaya Administrasi, Discount Biaya Provisi 25 persen, dan Minimal Penghasilan hanya 3 Juta (Sudah Termasuk Join Income).

Terakhir, bjb KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi) adalah pembiayaan Rumah bersubsidi berkerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat untuk mewujudkan Rumah idaman dengan suku bunga rendah sepanjang tenor, cicilan ringan, dan jangka waktu panjang untuk rumah tapak atau rumah susun.