Bos Perusahaan Farmasi Ini Sabet Predikat Man of The Year 2023, Ini Sejumlah Pencapaiannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan pemerintah Indonesia menangangi pandemi Covid-19 tak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga sektor swasta.

Salah satu sektor swasta yang aktif dalam upaya tersebut, pelaku industri farmasi.

Mereka bahu-membahu bersama Pemerintah dan masyarakat menangani penularan Covid-19 dan upaya-upaya pencegahannya.

President Director PT Meccaya mengatakan, di awal tahun 2020 saat terjadi awal pandemi Covid-19 perusahaannya terlibat dalam pendistribusian bantuan alat Kesehatan untuk melindungi nakes dari paparan virus Corona seperti masker, hazmat, disinfektan, sepatu booth dan vitamin.

Bantuan berupa paket vitamin, nasal spray, mouthwash termasuk paket sembako juga didistribusikan ke masyarakat untuk membantu dan meningkatkan imunitas mereka mengadapi serangan virus Corona.

Pada puncak pandemi Covid-19, perusahaan ini bekerja sama dengan Wisma Atlet Karantina melaksanaan vaksinasi gratis terutama untuk ekspatriat TKI sebanyak lebih 350.000 dosis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kantor Staf Kepresidenan.

Pelaksanaan vaksin juga dilakukan di Meccaya di Magelang, Jawa Tengah, dengan menggunakan Mobil Vaksinasi Keliling di bekerja sama dengan Kemenkes, Yayasan CEO Indonesia, Sinergi Indonesia Maju, Dinkes Magelang dengan sasaran warga termasuk para lansia maupun difabel dan menjangkau area yang sulit diakses.

Atas berbagai keterlibatan aktifnya dalam penanganan Covid-19, Ricky Surya Prakasa diganjar penghargaan Man of The Year tahun 2023, sebagai Tokoh Aktivis Kemanusiaan Covid-19 dan Perdamaian Dunia.

Penyerahan penghargaan Man of The Year tahun ini diserahkan oleh Founder dan Ketua Umum (Ketum) YDIM, Lisa Ayodhia, dalam acara Penganugerahan Man of The Year 2023 di The Langham Hotel Jakarta.

Lisa Ayodhia menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas keterlibatan maupun upaya perusahaan maupun perorangan memiliki nilai pencapaian tertentu yang menonjol di tengah masyarakat, lingkungan dan kemanusiaan.

Penilaian dilakukan oleh Tim Kurator Man of The Year 2023, yakni Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., Prof. Dr. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch., Ph.D., Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M, Prof. Roy Darmawan, Dr. Anna Sungkar, M.Sn., Jahja B. Soenarjo, Millie Lukito, Yusuf Susilo Hartono, dan Hendri Firzani.

Ricky menjadi salah satu Tokoh Aktivis Kemanusiaan Covid 19 dan Perdamaian Dunia karena dianggap aktif dalam kegiatan kemanusiaan saat pandemi Covid-19. Dia juga dianggap tanggap dalam menyikapi isu perdamaian dunia karena terlibat dalam penyelenggaraan 1st Annual Borobudur International World Peace & Prosperity Event bulan Mei 2022 lalu di Candi Pawon, Magelang.

Lewat bendera perusahaannya, Ricky juga memberikan dukungan pada Festival Budaya Bumi Mandala di kawasan Candi Ngawen selama dua hari pada 11 hingga 12 Agustus 2022. “Festival ini sebagai penarik wisatawan yang local maupun mancanegara untuk hadir di Candi Ngawen dan Candi Pawon. Selain itu, festival budaya ini memberikan manfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan UMKM di Kabupaten Magelang,” ungkap Ricky.