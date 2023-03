BRI Danareksa Sekuritas Selesaikan Puluhan Penjaminan Emisi Senilai Rp80 Triliun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BRI Danareksa Sekuritas atau BRIDS menyelesaikan puluhan penjaminan emisi saham dan obligasi dengan total nilai emisi sebesar Rp80 triliun sehingga menjadikan BRIDS sebagai salah satu penjamin emisi (underwriter) unggulan di Indonesia pada tahun 2022.

Mengutip data Bloomberg, BRIDS berhasil meraih pangsa pasar sebesar 8,50 persen untuk penjaminan obligasi, yang menempatkan BRIDS pada peringkat kelima underwriter obligasi teraktif di Indonesia pada tahun 2022.

Sedangkan untuk aktivitas penjaminan saham di tahun 2022 BRIDS memperoleh pangsa pasar sebesar 5,15 persen, sehingga menempatkan BRIDS pada peringkat keenam untuk underwriter penjaminan saham di Indonesia.

Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengatakan, sepanjang tahun 2022, BRIDS mampu menyelesaikan sebanyak 33 penjaminan emisi obligasi, naik 37 persen dibandingkan 24 penjaminan emisi pada 2021, dengan total nilai emisi yang naik signifikan sebesar 64 persen menjadi Rp71,6 triliun, dibandingkan Rp43,6 triliun pada 2021.

"Di sisi lain, BRIDS juga mampu menyelesaikan sebanyak 4 penjaminan emisi efek berupa penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan total nilai emisi Rp8,8 triliun," kata Laksono dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

Dikatakannya, beberapa deal yang diselesaikan oleh BRIDS juga mendapatkan pengakuan internasional, yakni penerbitan Green Bond BRI senilai Rp5 triliun sebagai Best ESG Financing of The Year in Indonesia 2022.

"Kemudian penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai Rp3,2 miliar sebagai Best Local Currency Sukuk of The Year in Indonesia 2022 dan penerbitan Sukuk Global Pemerintah Indonesia senilai 3,5 miliar dolar AS sebagai Best Islamic Finance Deal 2022," katanya.

Direktur Investment Banking Capital Market Kevin Praharyawan mengatakan bahwa BRIDS akan mengantarkan beberapa perusahaan untuk Go Public pada tahun ini.

“BRIDS akan menangani beberapa IPO perusahaan yang bergerak dalam beragam sektor seperti industri keuangan, manufaktur, hingga IPO dari sektor energi yang digadang-gadang akan menjadi IPO terbesar di Indonesia," kata Kevin.