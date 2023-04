Daftar Lengkap Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Medium Naik Jadi Rp 12.100 Per Kg

ilustrasi. harga beras medium naik 0,83 persen menjadi Rp 12.100 per kilogram. Harga beras premium naik 0,72 persen menjadi Rp 13.900 per kilogram.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daftar harga bahan pokok nasional hari ini didominasi oleh penurunan. Sedangkan untuk beberapa komoditas seperti beras dan bawang merah terpantau naik harganya.

Mengutip data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag) pada Selasa (4/4/2023), harga cabai kembali menjadi sorotan karena penurunannya yang signifikan.

Harga cabai rawit merah turun 7,28 persen menjadi Rp 52.200 per kilogram. Harga cabai merah besar turun 6,51 persen menjadi Rp 40.200 per kilogram. Lalu, harga cabai merah keriting turun 4,6 persen menjadi Rp 39.400 per kilogram.

Penurunan lain juga terjadi pada komoditas telur ayam ras. Harganya turun 0,66 persen menjadi Rp 30.100 per kilogram.

Daging juga terpantau turun harganya. Daging ayam ras turun 0,87 persen menjadiRp 34.300 per kilogram. Kemudian, daging sapi paha belakang turun 0,07 persen Rp 137.600 per kilogram.

Di tengah penurunan bahan pokok hari ini, ada beras dan bawang merah yang terpantau mengalami kenaikan harga.

Beras medium naik 0,83 persen menjadi Rp 12.100 per kilogram. Harga beras premium naik 0,72 persen menjadi Rp 13.900 per kilogram.

Bawang merah juga mengalami kenaikan harga. Per kilogramnya dibanderol sebesar Rp 35.600 setelah naik 0,28 persen.

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok nasional:

Beras Medium: Rp12.100 per kilogram

Beras Premium: Rp13.900 per kilogram

Gula Pasir: Rp14.400 per kilogram

Minyak Goreng Kemasan Premium: Rp21.000 per liter