Menkeu AS Janet Yellen: Pengurangan Produksi Minyak OPEC Plus adalah 'Tindakan Tidak Konstruktif'

Gubernur Bank Sentral AS, Janet Yellen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menyebut pemangkasan produksi minyak oleh OPEC Plus adalah "tindakan tidak konstruktif," yang dapat merugikan upaya AS untuk menurunkan inflasi.

“Saya pikir itu adalah tindakan yang disesalkan yang diputuskan oleh OPEC Plus. Saya belum yakin apa dampak harganya, saya pikir kita perlu menunggu sedikit lebih lama, Anda tahu, untuk benar-benar menilai itu,” kata Yellen kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, OPEC Plus telah memutuskan untuk memangkas produksi minyak lebih lanjut sekitar 1,16 juta barel per hari.

Pemotongan tersebut mengikuti keputusan Rusia baru-baru ini untuk memangkas produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari hingga akhir 2023.

Kesepakatan tersebut membuat total volume pemotongan oleh OPEC Plus, yang mengelompokkan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dengan Rusia dan sekutu lainnya, menjadi 3,66 juta barel per hari atau setara dengan 3,7 persen dari permintaan global.

Sementara itu, Kementerian Energi Saudi mengatakan pemangkasan tersebut sebagai tindakan pencegahan yang bertujuan mendukung stabilitas pasar minyak.

"OPEC mengambil langkah pre-emptive jika ada kemungkinan penurunan permintaan," kata Amrita Sen, pendiri dan direktur Energy Aspects.

Di samping itu, pemerintahan Biden pun juga mengkritik tajam pemotongan produksi minyak OPEC Plus.

"Kami tidak berpikir pemotongan disarankan saat ini, mengingat ketidakpastian pasar dan kami telah menjelaskannya," kata John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS.