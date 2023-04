Merajut Asa Kerjasama Ekonomi RI-Malaysia: Dari Properti Hijau Hingga Wisata Medis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Malaysia telah memasuki era baru dengan dilantiknya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Sosok Anwar Ibrahim tentu tak asing bagi dunia perpolitikan negeri Jiran hingga dunia internasional.

Bagi Indonesia, sosok Anwar Ibrahim memiliki kedekatan emosional yang cukup erat. Saat bertandang ke Indonesia pertama kali selepas dilantik pada 9 Januari 2023 lalu, ia bahkan mengakui Indonesia memiliki tempat khusus di hatinya. Indonesia pula yang menjadi negara pertama yang ia kunjungi pada lawatan internasionalnya.

Saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Anwar mengatakan ingin belajar banyak dari Indonesia terutama terkait hilirisasi dan digitalisasi. Tidak hanya itu, terbuka juga peluang kerja sama di bidang ekonomi dengan Indonesia.

Anwar juga memberikan dukungan terhadap pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurutnya, pembangunan ibu kota baru itu akan berdampak positif tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga Malaysia.

“Kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah,” ujar Anwar Ibrahim beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memandang ke depan akan ada kerja sama positif antar dua negara. Ia mengatakan hubungan Indonesia dan Malaysia cukup erat karena sejarah yang panjang.

Meski terkadang memiliki percikan konflik namun secara umum persahabatan dan kerja sama dua negeri serumpun ini terus terjalin.

Menurutnya, saat ini kedua negara juga saling ketergantungan.

"Saya kira dengan kepemimpinan Anwar Ibrahim ini akan jauh lebih baik karena secara latar belakang story politik beliau sangat dekat dengan Indonesia," kata Tauhid dalam pernyataannya, Selasa(4/4/2023).

Bahkan, Tauhid juga memperkirakan dengan latar belakang kedekatan hubungan ini, maka potensi hambatan-hambatan politik akan semakin 'tipis'.

"Bahkan lebih mudah untuk isu-isu yang sangat sensitif di antara dua negara, beliau sudah sering kemari dan dekat dengan tokoh-tokoh jadi hambatan politiknya sedikit," ujarnya.

Adapun khusus di bidang ekonomi, kedua negara sudah mempunyai banyak perjanjian dagang terutama di tingkat ASEAN.

Kedua negara pun, kata Tauhid sebenarnya sudah lama bersaing pada komoditas kelapa sawit di mana Indonesia memiliki jumlah komoditas crude palm oil/CPO terbesar pertama di dunia yang diikuti dengan Malaysia.