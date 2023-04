Penerbangan Auckland-Denpasar Dibuka, Sandiaga Uno Harap Wisman Selandia Baru Belanja yang Banyak

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyambut baik maskapai penerbangan Air New Zealand membuka kembali rute penerbangan Selandia Baru-Indonesia.

Ia mengatakan rute penerbangan Auckland-Denpasar PP ini telah beroperasi kembali mulai 29 Maret 2023 lalu dengan mengangkut 255 penumpang.

Penerbangan ini nantinya akan beroperasi tiga kali sepekan, yaitu pada Rabu, Jumat, dan Minggu.

Sandiaga memuji wisatawan mancanegara (wisman) asal Selandia Baru sebagai wisatawan yang berkualitas karena kerap berbelanja besar.

"Wisatawan mancanegara asal Selandia Baru ini adalah wisatawan yang berkualitas. (Mereka) selalu memberikan dampak positif terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif kita dengan lama tinggal yang panjang dan belanja yang besar," kata Sandiaga dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/4/2023).

Dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno, Sandiaga menjelaskan wisman asal Selandia Baru memiliki durasi tinggal atau length of stay mencapai 10,3 hari.

Rata-rata pengeluaran mereka di Indonesia mencapai angka 1.376 dolar AS/pax. "Ini setara dengan wisman asal Eropa," katanya.

Sandiaga mengungkapkan Selandia Baru merupakan salah satu pasar yang potensial bagi sektor parekraf karena sebelum pandemi COVID-19 ada lebih dari 131 ribu wisatawan asal Selandia Baru yang berkunjung ke Indonesia.

"Kami targetkan dalam 2-3 tahun ke depan mampu menarik 150 ribu kunjungan wisatawan New Zealand," katanya.