Forbes Rilis Orang Paling Tajir Sejagat, Berikut Posisi 10 Miliarder Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Media Forbes merilis daftar orang-orang terkaya di seluruh penjuru bumi.

Tahun ini ada sebanyak 2.640 miliarder tercatat dalam daftar media ternama tersebut.

Orang-orang tajir tersebut berasal dari 77 negara di seluruh dunia.

Angka ini berarti bertambah dua dari tahun lalu sebanyak 75 negara.

Forbes menyebutkan, Amerika Serikat kembali sebagai negara dengan jumlah miliarder terbanyak yaitu sebanyak 735 orang.

Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun lalu.

Meskipun hampir 50 orang Amerika, termasuk Kanye West dan Sam Bankman-Fried, turun peringkat dan puluhan miliarder lainnya meninggal dunia, lebih dari 60 warga AS bergabung dengan jajaran miliarder untuk pertama kalinya pada tahun ini, termasuk LeBron James dan Tiger Woods.

Kendati demikian, AS bukan lagi rumah bagi orang terkaya di dunia, Taipan barang mewah Bernard Arnault, seorang warga negara Prancis, menyalip peringkat Elon Musk.

Meski demikian, AS masih mengklaim memiliki 17 dari 25 orang terkaya di dunia.

Secara keseluruhan, miliarder AS memiki kekayaan bernilai kolektif 4,5 triliun dolar AS, turun dari 4,7 triliun dolar AS daritahun lalu.

Sebab, pasar mundur, startup "unicorn" miliaran dolar tersandung dan kenaikan suku bunga menghantui investor.

Menyusul Amerika Serikat, China berada di peringkat kedua dengan jumlah miliarder terbanyak yaitu 495 orang (tidak termasuk Hong Kong dan Makau).

Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebanyak 539 orang miliarder dengan nilai kekayaan 1,96 triliun dolar AS.

Beberapa nama terkenal di Tiongkok tersingkir adalah taipan rokok elektrik Xiong Shaoming dan Zhao Weiguo, ketua Tsinghua Unigroup, bisnis semikonduktor yang didukung pemerintah Tiongkok.