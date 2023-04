Bursa Saham Asia Naik Tipis di Tengah Peluang Kenaikan Suku Bunga The Fed

Layar publik yang menampilkan Bursa Efek Shenzhen dan angka Indeks Hang Seng di Shanghai, China, pada 7 Februari 2022. Saham Asia naik tipis pada perdagangan Senin (10/4/2023), di tengah menguatnya ekspektasi mengenai kenaikan suku bunga Federal Reserve AS (The Fed).

Sumber: Qilai Shen via Bloomberg.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Bursa saham Asia naik tipis pada perdagangan hari ini, Senin (10/4/2022), menyusul menguatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan depan.

Dikutip dari Reuters, indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang naik 0,12 persen, sedangkan indeks Nikkei Jepang naik 0,5 persen. Sementara bursa saham Australia, Hong Kong dan Eropa tutup untuk merayakan Paskah.

E-mini berjangka untuk S&P 500 turun 0,02 persen, sementara Nasdaq yang sensitif terhadap suku bunga bersiap untuk pembukaan yang lebih rendah dengan Nasdaq 100 e-minus turun 0,25 persen.

Saham-saham China tergelincir pada hari ini, dengan Indeks CSI300 turun 0,32 persen lebih rendah, sementara Indeks Komposit Shanghai tergelincir 0,16 persen di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di sekitar Selat Taiwan.

China mengumumkan latihan militer selama tiga hari pada Sabtu (8/4/2023), menyusul kembalinya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke Taipei setelah pertemuan di Los Angeles dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy.

Militer China melakukan latihan blokade udara dan laut di sekitar Taiwan pada hari ini, dengan sebuah kapal induk China bergabung dalam patroli tempur ketika Taipei melaporkan lonjakan pesawat tempur di dekat pulau tersebut.

Sementara dolar AS mengawali pekan ini dengan kenaikan setelah data pekerjaan AS menunjukkan pasar tenaga kerja yang ketat, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.

Data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis pada Jumat (7/4/2023), menunjukkan nonfarm payrolls meningkat 236.000 pekerjaan pada bulan lalu, sedikit di bawah 239.000 yang diperkirakan oleh para ekonom dalam jajak pendapat Reuters.

Laporan yang diawasi dengan ketat ini juga menunjukkan kenaikan upah tahunan melambat namun tetap tinggi untuk target inflasi 2 persen dari bank sentral AS.

Pasar tenaga kerja masih terlalu ketat bagi the Fed untuk menurunkan inflasi ke target 2 persen tanpa kenaikan suku bunga lebih lanjut, kata kepala ekonom di Bank of Singapore, Mansoor Mohi-uddin.

"Para investor mengantisipasi bahwa kegagalan bank-bank di AS bulan lalu akan memaksa the Fed untuk menurunkan suku bunga, namun para pejabat memperingatkan bahwa inflasi yang tinggi akan membuat the Fed tidak mungkin melonggarkan kebijakan tahun ini," ungkapnya.

Pasar saat ini memperkirakan peluang 66 persen bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 2 sampai 3 Mei 2023, naik dari 49,2 persen pada Kamis (6/4/2022) sebelum data tenaga kerja AS dirilis, menurut alat CME FedWatch.

Fokus investor saat ini akan beralih ke laporan inflasi yang akan dirilis pada Rabu (12/4/2023).