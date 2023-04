Olsera Kenalkan Fitur POS Baru untuk Dukung Bisnis UMKM

Olsera memperkenalkan konsep baru point of sales dengan memperkenalkan hardware baru Smart Tab V1 dan Smart Mobile M1.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pelaku bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia kini banyak dipermudah dengan teknologi dalam aktivitas bisnisnya. Salah satunya melalui Point of Sales (POS), yang memudahkan transaksi yang dilakukan pelaku bisnis UMKM.

Manfaatnya tidak hanya untuk pebisnis saja, tapi pembeli juga akan lebih mudah bertransaksi. Melalui layanan POS, pebisnis akan mengetahui transaksi antara penjual dan pembeli sudah berhasil.

Salah satu startup yang bergerak melayani UMKM melalui POS, adalah sistem manajemen bisnis Olsera yang saat ini menangani 15,000 UMKM 8 tahun terakhir ini.

Startup ini kini memperkenalkan konsep baru sebagai All in One System sekaligus memperkenalkan hardware baru Smart Tab V1 dan Smart Mobile M1.

Hardware ini dirancang untuk membantu UMKM dalam mengelola bisnisnya dengan lebih canggih dan efektif. Pelaku bisnis dapat mengakses informasi produk, pengelolaan stok, dan transaksi bisnis dengan lebih mudah dan efisien.

Mereka juga merilis fitur baru Olsera Market di mana merchant dapat berbelanja tanpa harus keluar rumah, cukup menggunakan handphone.

Fitur ini akan memudahkan merchant dalam berbelanja dan juga lebih hemat waktu dan biaya dan menawarkan berbagai produk yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggan. Ketika stok habis, merchant bisa memesannya langsung lewat backoffice Olsera.

Kecanggihan teknologi dari fitur terbaru ini ini sudah diuji langsung lewat kerjasama dengan klien-klien perusahaan besar seperti Martha Tilaar, TMII, Ciputra dan sejumlah brand lainnya.

Baca juga: Bayarind Ekspansi Bisnis ke Layanan Point of Sales

CEO Olsera Novendy Chen mengatakan perubahan logo baru ini untuk merefleksikan perjalanan Olsera agar bisa berkembang menjadi lebih dari sekedar POS, dan menyelaraskan dengan visi dan misi terbaru sekaligus peremajaan merek dengan versi yang lebih fresh.

Baca juga: Pawoon Pacu Ekosistem Point of Sales di Pengusaha UMKM

Olsera menampilkan warna yang tetap segar dengan tipografi font yang baru. Ciri khas warna biru Olsera tetap dipertahankan dipadukan dengan warna biru lainnya dan putih yang tampil elegan dan tetap dengan balon udara yang bermakna harapan baik.