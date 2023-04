Tinjau Persiapan Hannover Messe 2023, Menperin Ungkap Ada 157 Peserta Tempati Pavilion Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, HANNOVER - Indonesia kembali menjadi Partner Country pameran industri terbesar di dunia Hannover Messe 2023.

Pameran ini telah dibuka pada 16 April 2023 oleh Presiden RI Joko Widodo dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selanjutnya, Presiden RI dan Kanselir Jerman dijadwalkan meresmikan Pavilion Indonesia pada 17 April 2023 pukul 08:45 waktu Hannover.

Peresmian Pavilion Indonesia akan dilanjutkan dengan Walkabout, Business Summit, serta Indonesia Country Night pada tanggal 17 April 2023 dan beberapa kegiatan conference dengan beberapa tema terkait teknologi pada tanggal 18 – 20 April 2023.

Baca juga: Sampaikan Sambutan di Hannover Messe 2023, Jokowi Tegaskan Indonesia Terbuka untuk Investasi

Untuk memastikan kelancaran persiapan agenda tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meninjau lokasi Zona Pavilion Indonesia seluas 3.000 meter persegi di Hall 2 Hannover Fairground.

"Hannover Messe bisa memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan manufaktur di Indonesia. Diharapkan, kolaborasi teknologi dan investasi bisa diselenggarakan dalam pameran kali ini," tutur Airlangga di Hannover, Sabtu waktu setempat (15/4/2023).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan di Pavilion Indonesia, area seluas 1.500 meter persegi digunakan oleh 157 co-exhibitors (peserta pameran) yang dibagi dalam beberapa zona sesuai dengan Highlight Theme Indonesia Partner Country.

Baca juga: Hannover Messe 2023, Jokowi Undang Investor Tanam Modal di Industri Hilir Indonesia

"Ada zona A untuk perusahaan dengan tema sustainability and energy, zona B sebagai main zone Making Indonesia 4.0 dan engineered part and solution, zona C untuk BUMN, zona D untuk tema investment/industrial park dan human capital, serta zona HM yang diperuntukkan bagi tema startup and innovation dan HM Display Categories," jelas Agus.

Pavilion utama Indonesia mengusung konsep kapal Pinisi dan tagline "Infinite Journey" dalam Hannover Messe 2023 yang diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong peserta untuk merangkul peluang tak terbatas dari ajang ini.

Selain mengunjungi Paviliun pusat Indonesia di Hall 2, rombongan juga meninjau ke Hannover Congress Centrum sebagai tempat pelaksanaan opening ceremony Hannover Messe 2023.