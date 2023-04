Volume Kendaraan Meningkat, Contraflow Siang Ini Dimulai dari Km 36-70 Tol Japek

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT), atas diskresi dari pihak kepolisian menerapkan sistem contraflow dari KM 36+800 Cikarang Pusat sampai KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama pukul 10.30 WIB.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo mengatakan penerapan one way dilakukan karena volume kendaraan meningkat.

"Saat ini volume lalu-lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek terpantau meningkat," kata Marlinda dalam keterangannya, Kamis (20/4/2023).

Marlinda menegaskan PT Jasa Marga Transjawa Tol mengoperasikan total 26 gardu tol dari kondisi normal 13 gardu tol, dan penyiagaan tambahan 17 unit mobile reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi.

"Untuk mengoptimalkan pelayanan transaksi di Gerbang Tol Cikampek Utama," ujarnya.

Dia mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol.

"Bagi pengguna jalan yang akan menuju arah Bandung diimbau untuk tidak menggunakan jalur contraflow," ucap Marlinda.

Baca juga: Contraflow Diterapkan, Lalu Lintas Tol Japek Arah Palimanan Ramai Lancar Siang Ini

Marlinda juga meminta masyarakat untuk menghindari Kerumutan atau kepadatan di res area. "Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan," tegasnya.