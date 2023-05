Bankir di India Sebut Dolar AS Adalah Teroris Keuangan Dunia

Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS

TRIBUNNEWS.COM – Seorang bankir asal India menyebut sebagai mata uang teroris.

CEO Bank Kotak Mahindra, Uday Kotak menyebut dolar AS sangat medominasi.

“Dolar terlalu banyak memiliki kekuatan sebagai mata uang cadangan. Dunia saat ini sangat membutuhkan alternatifnya,” kata Uday Kotak.

Berbicara di Economic Times Awards for Corporate Excellence 2023, bankir tersebut menggambarkan dolar sebagai “teroris keuangan terbesar di dunia.”

Karena sebagian besar aset global disimpan dalam dolar dalam apa yang disebut rekening nostro dengan bank AS, mereka sepenuhnya bergantung pada keputusan yang dibuat oleh bankir dan otoritas Amerika, jelasnya.

“Seseorang di AS dapat mengatakan: Anda tidak dapat menarik [uang ini] mulai besok pagi – dan Anda mandek. Itulah kekuatan mata uang cadangan,” tambah Kotak.

Oleh karena itu dunia “sangat mencari mata uang cadangan alternatif,” lanjutnya, menyarankan bahwa India harus mengambil kesempatan untuk membuat mata uangnya sendiri, rupee, cadangan.

“Ini adalah waktu kita untuk mencobanya, yang mungkin akan memakan waktu 10 tahun,” katanya.

Untuk mencapai tujuan ini, India harus mendapatkan kepercayaan dari pemain global lainnya dengan membangun lembaga keuangan yang kuat dan kerangka kerja yang kuat “yang tidak bergantung pada keinginan dan khayalan siapa pun.”

Kotak menambahkan bahwa dia tidak melihat pesaing kuat lainnya untuk peran tersebut.

“Saya kira Eropa tidak dapat [menjadikan mata uang mereka sebagai cadangan], karena negara-negaranya terpecah belah.

Saya tidak berpikir Inggris atau Jepang memiliki bobot untuk mengambil posisi itu, meskipun pound Inggris dan yen adalah mata uang bebas.

China, menurut saya, memiliki masalah kepercayaan yang besar dengan banyak negara di dunia,” katanya.

Dalam sebuah tweet pada hari Sabtu, Kotak mencoba mengklarifikasi lebih lanjut komentarnya tentang dolar AS, menjelaskan bahwa dia mengacu pada kekuatan yang meluap-luap yang dimiliki mata uang cadangan.

Status ini memberi mata uang tersebut kemampuan untuk mengontrol transaksi global, yang mengarah ke situasi di mana negara lain dapat menjadi tergantung padanya.

“Dalam diskusi baru-baru ini tentang [the] dolar AS, saya secara tidak sengaja menggunakan [the] kata-kata 'teroris finansial' yang ingin saya koreksi.

Yang saya maksud adalah bahwa mata uang cadangan memiliki kekuatan yang tidak proporsional, apakah itu akun nostro, kenaikan suku bunga 500 basis poin, atau negara berkembang yang memegang dolar untuk likuiditas,” tulisnya.