Enam Investor Incar First Republic Bank, JPMorgan Ajukan Terakhir

Cabang First Republic Bank di Los Angeles, Amerika Serikat pada 10 Maret 2023.

Eric Thayer via Bloomberg.

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -- Sekitar enam bank menyatakan tertarik untuk mengakusisi First Republic Bank yang diambang kebangkrutan.

First Republic Bank yang sedang mengalami kesulitan keuangan tersebut dilelang oleh regulator Amerika Serikat pada pekan lalu.

Dari para investor tersebut dua bank di AS telah masuk mengajukan penawaran pada Minggu (30/4//2023).

Dua bank tersebut adalah PNC Financial Service Group dan JPMorgan Chase & Co.

Berdasarkan informasi dari sumber Reuters yang mengetahui masalah tersebut, Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) akan mengumumkan kesepakatan pada Minggu (30/4) malam, sebelum pasar Asia dibuka.

Regulator AS telah mencoba untuk menjual First Republic Bank selama akhir pekan. Menurut sumber Reuters, ada sekitar enam bank yang mengajukan penawaran terhadap First Republic Bank.

Citizens Financial Group Inc adalah penawar lain yang bersaing untuk menawar First Republic Bank, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut pada hari Sabtu. FDIC tidak segera tersedia untuk komentar.

Guggenheim yang menjadi penasihat FIDC, FRC dan bank menolak berkomentar. Kesepakatan untuk First Republic akan terjadi kurang dari dua bulan setelah Silicon Valley Bank dan Signature Bank gagal di tengah pelarian simpanan dari pemberi pinjaman AS, memaksa Federal Reserve untuk mengambil tindakan darurat guna menstabilkan pasar.

Sementara pasar telah tenang, kesepakatan untuk First Republic akan diawasi dengan ketat untuk jumlah dukungan yang perlu diberikan pemerintah. FDIC secara resmi mengasuransikan simpanan hingga US$ 250.000.

Tetapi karena khawatir akan bank run lebih lanjut, regulator mengambil langkah luar biasa dengan mengasuransikan semua simpanan di Silicon Valley Bank dan Signature. Masih harus dilihat apakah regulator juga harus melakukannya di First Republic.

Mereka akan membutuhkan persetujuan dari menteri keuangan, presiden dan mayoritas dewan Federal Reserve dan FDIC.

Dalam upaya mencari pembeli sebelum menutup bank, FDIC beralih ke beberapa bank terbesar AS.

Menurut salah satu sumber Reuters, bank-bank besar didorong untuk menawar aset FRC. First Republic didirikan pada tahun 1985 oleh James "Jim" Herbert, putra seorang bankir komunitas di Ohio.

Merrill Lynch mengakuisisi bank tersebut pada tahun 2007, tetapi terdaftar di pasar saham lagi pada tahun 2010 setelah dijual oleh pemilik baru Merrill, Bank of America Corp, setelah krisis keuangan tahun 2008.