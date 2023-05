Dicaplok JPMorgan Chase & Co, First Republic Bank Segera Disuntik Dana 10,6 Miliar Dolar AS

JPMorgan Chase & Co akhirnya membeli First Repulic Bank

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – First Republic Bank bakal punya pemilik baru.

Adalah JPMorgan Chase & Co yang bakal menebus bank yang sedang disita oleh regulator Amerika Serikat tersebut.

First Republic Bank bermasalah dalam sepekan terakhir, menandai pemberi pinjaman utama AS ketiga yang gagal dalam dua bulan.

Sebagai bagian dari kesepakatan, JPMorgan akan melakukan pembayaran sebesar 10,6 miliar dolar AS kepada Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) atau lembaga penjamin pinjaman AS sebagai bagian dari kesepakatan untuk membeli sebagian besar aset pemberi pinjaman yang berbasis di San Francisco.

Bank juga telah menandatangani perjanjian bagi hasil dengan FDIC atas pinjaman keluarga tunggal, residensial dan komersial yang dibelinya tetapi tidak akan mengambil utang korporasi atau saham preferen First Republic Bank.

Kesepakatan itu, yang terjadi setelah lelang akhir pekan, memungkinkan kegagalan teratur First Republic dan menghindari kebutuhan regulator untuk mengasuransikan semua simpanan, seperti yang harus mereka lakukan ketika dua bank lain gagal bulan lalu.

Itu juga membuat bank AS terbesar menjadi lebih besar.

First Republic berada di bawah tekanan kuat setelah mengungkapkan minggu lalu bahwa ia telah menderita lebih dari 100 miliar dolar AS arus keluar pada kuartal pertama dan sedang menjajaki opsi.

Itu juga memperbaharui tekanan pada sektor perbankan, yang terhuyung-huyung dari penutupan Silicon Valley Bank dan Signature Bank pada bulan Maret, sementara pemberi pinjaman Swiss Credit Suisse dibeli oleh saingannya UBS dalam pengambilalihan yang direkayasa oleh negara.

Saham First Republic Bank anjlok 43,3 persen dalam perdagangan premarket sebelum dihentikan. Saham tersebut telah kehilangan 97% nilainya tahun ini. Saham JP Morgan naik 2,7%.

JPMorgan adalah salah satu dari beberapa pembeli yang berminat termasuk PNC Financial Services Group, dan Citizens Financial Group Inc, yang mengajukan tawaran terakhir pada hari Minggu dalam lelang yang dijalankan oleh regulator AS, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut selama akhir pekan.

Saham PNC 2,5% lebih rendah dalam perdagangan premarket.

Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California mengatakan telah mengambil alih First Republic dan FDIC akan bertindak sebagai penerimanya.

FDIC memperkirakan dalam sebuah pernyataan bahwa biaya untuk Deposit Insurance Fund (DIF) akan menjadi sekitar 13 miliar dolar AS. Biaya akhir akan ditentukan saat FDIC mengakhiri kurator.