Amerika Serikat Dibayangi Gagal Bayar Utang, 8 Juta Orang Terancam Jadi Pengangguran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Amerika Serikat terancam menghadapi lonjakan angka pengangguran sebanyak 5 persen, apabila kongres AS tak segera menangani ancaman gagal bayar utang di tengah krisis ekonomi global.

Peringatan tersebut disampaikan para ekonom Gedung Putih pada Kamis (4/5/2023).

Dalam laporannya mereka menyebut bahwa 8 juta warga AS akan kehilangan pekerjaan, efek dari kegagalan pemerintah AS dalam membayarkan tagihan utangnya yang telah membengkak di kisaran 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023.

Baca juga: Dibayangi Ancaman Default AS, Harga Bitcoin Diprediksi Melambung hingga 70 Persen

"Kegagalan bayar utang yang berlarut-larut kemungkinan akan menyebabkan kerusakan parah pada ekonomi, dengan pertumbuhan tingkat pekerja yang kuat saat ini menjadi penurunan yang berjumlah jutaan," kata para ekonom Gedung Putih, dikutip dari CNN International.

Tak hanya angka pengangguran saja yang akan membengkak, ancaman gagal bayar utang juga dapat membuat Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika turun 6,1 persen, jadi yang terendah dalam sejarah.

Hal tersebut sejalan dengan prediksi awal yang telah dibuat Moody's Analytics pada bulan Maret, dimana perusahaan jasa keuangan ini telah memproyeksi apabila 7 juta pekerja akan menghadapi pemecatan massal akibat dampak gagal bayar utang jangka panjang yang dialami Amerika.

Baca juga: Pengertian dan Penyebab Default, Ancaman Gagal Bayar Utang yang Bawa Bencana Bagi Prospek Ekonomi AS

Malapetaka

Amerika Serikat (AS) terancam gagal bayar utang alias default. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Selasa (25/4/2023).

Yellen mengatakan, kegagalan Kongres AS untuk menaikkan plafon utang pemerintah, dan berdampak pada gagal bayar utang AS, akan memicu bencana ekonomi yang akan mendorong suku bunga AS lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (wamc.org)

Mengutip Reuters, Yellen, dalam sambutan yang disiapkan untuk acara Washington dengan eksekutif bisnis dari California, mengatakan default utang AS akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan, mendorong pembayaran rumah tangga untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit menjadi lebih tinggi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris pers Gedung Putih Jean Pierre menegaskan negaranya bukanlah pecundang, dalam sejarah Amerika tidak pernah gagal dalam membayarkan utang. Pernyataan tersebut dilontarkan Pierre sebagai respons atas mencuatnya isu terkait kegagalan AS dalam membayarkan utang yang telah bengkak tembus ke kisaran 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023.

Baca juga: Ekonom Ungkap Kebijakan-kebijakan Yang Mampu Redam Potensi Default AS

“Dalam sejarah Amerika Serikat tidak pernah gagal membayar utang. Itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kini Kongres tengah melakukan upaya untuk menghindari default Mereka akan bertindak tanpa prasyarat,” jelas Pierre dikutip.whitehouse.gov.

Sebelumnya Pierre menggelar press conference, sejumlah analis memprediksi ekonomi Amerika akan jatuh ke jurang resesi lantaran kongres AS gagal menaikkan pagu atau batas pinjaman di tengah lonjakan utang.