Bank Mandiri Bidik Transaksi Rp15 Miliar pada Ajang Dwidayatour Carnival 2023 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Mandiri menargetkan transaksi Rp15 miliar pada penyelenggaraan pameran tour and travel Dwidayatour Carnival 2023 5 - 7 Mei 2023 di Gandaria City, Jakarta.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Mandiri menghadirkan promo bagi nasabah pemegang Mandiri kartu kredit.

Salah satunya mulai dari diskon hingga Rp 11 juta untuk pembelian paket tur, raffle dua tiket ke Bali dengan transaksi kelipatan Rp 1 juta, Apply Kartu Kredit, Buka Tabungan, dan Tukar Livin’ Poin.

RCEO Region IV/Jakarta 2 Bank Mandiri Jan Winston Tambunan mengatakan, dalam Dwidayatour Carnival tahun ini pihaknya juga memberikan diskon hotel hingga 70 persen dan beli promo beli 3 tiket pesawat gratis tiket keempat dan banyak ragam promo lainnya.

“Bank Mandiri memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin bepergian dan membeli tiket atau paket tour di Dwidayatour Carnival dengan pembayaran menggunakan cicilan dan diskon langsung," ujarnya.

"Selain itu, pengunjung mal juga dapat mengunjungi booth Bank Mandiri di Main Atrium Gandaria City dan melakukan buka tabungan NOW, aktivasi Livin By Mandiri atau pengajuan Mandiri kartu kredit dengan mekanisme same day approval,” ujar Jan Winston di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Menurutnya, harga yang akan ditawarkan adalah tiket pesawat ke destinasi internasional terbaik seperti Jepang, Turkiye, Korea Selatan, Hong Kong, Australia Eropa mulai Rp 4 Juta.

Paket tur lengkap ke Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Eropa, Australia, diskon hotel jutaan rupiah, harga tiket pesawat domestik yang lebih hemat, promo tour dengan kapal pesiar, dan banyak diskon lainnya.

“Untuk destinasi domestik menarik, yang menjadi idaman para traveller tanah air, ada harga paket liburan ke Bali dan Labuan Bajo dengan harga terjangkau,” imbuhnya.

Sampai dengan akhir April 2023 total transaksi travel Mandiri Kartu Kredit mengalami peningkatan sebesar 132% dan transaksi hotel meningkat lebih dari 50% secara year on year (yoy).

Sementara itu, transaksi luar negeri turut meningkat mencapai 146% yoy per akhir April 2023.

Pihaknya optimis, ke depan transaksi Mandiri Kartu Kredit akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik serta belanja masyarakat yang meningkat.

Bank Mandiri juga aktif memacu inovasi lewat pemanfaatan teknologi digital salah satunya melalui Livin’ by Mandiri.