Otoritas AS Selidiki Goldman Sachs Atas Runtuhnya Silicon Valley Bank

Otoritas AS kini tengah menyelidiki peran Goldman Sachs atas runtuhnya Silicon Valley Bank.

Laporan Wartawan Tribunnews, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Pihak berwenang Amerika Serikat (AS) dikabarkan sedang melakukan penyelidikan terhadap Goldman Sachs sehubungan dengan runtuhnya salah satu perbankan di AS yakni Silicon Valley Bank (SVB).

Sebelumnya, Goldman Sachs mendapat kritik atas berbagai perannya dengan SVB, di mana Goldman memberikan saran kepada bank yang berbasis di California itu dan membeli utang bermasalah dalam sebuah kesepakatan yang pada akhirnya memainkan peran sentral dalam keruntuhan SVB.

SVB disita oleh regulator perbankan federal pada 10 Maret silam, menyusul kerugian deposito setelah dua hari sebelumnya melaporkan bahwa mereka kehilangan 1,8 miliar dolar AS dari penjualan sekuritas senilai 21 miliar dolar AS.

Dalam siaran pers pada 8 Maret 2023, SVB mengatakan pihaknya telah meminta bantuan Goldman Sachs sehubungan dengan rencana peningkatan modal.

Pasar melihat pengungkapan kerugian perdagangan sebagai tanda keputusasaan SVB untuk mengumpulkan dana guna memenuhi kebutuhan likuiditas karena mengalami pelarian deposito, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran bank.

Dalam pengajuan yang dilakukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada Kamis (4/5/2023), Goldman mengatakan penyelidikan pemerintah mencakup “ketika SVB melibatkan perusahaan untuk membantu dengan peningkatan modal yang diusulkan dan SVB menjual portofolio sekuritas kepada perusahaan”.

Adapun penyelidikan ini datang menyusul permintaan dari 20 anggota DPR dari Partai Demokrat kepada regulator AS, yang mendesak penyelidikan terhadap peran “jarak jauh” Goldman Sachs sebagai penasihat SVB.