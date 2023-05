Perang Rusia-Ukraina Bikin Perusahaan Minyak Eropa Bangkrut, Sehari Merugi 27 Juta USD

General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Tank pasukan Ukraina setelah menembakkan artileri ke pasukan Rusia di garis depan. Foto tak bertanggal ini disediakan oleh Staff Umum Angkatan Darat Ukraina dan dipublikasikan pada Senin (8/5/2023). Perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan selama setahun terakhir membuat perusahaan minyak kondang Eropa, PKN Orlen, bangkrut dan merugi 27 dolar AS per hari.