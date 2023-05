Tiga Negara Ajukan Jadi Mitra ASEAN, Kementerian Luar Negeri: Arab Saudi, Panama dan Spanyol

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro mencatat, ada tiga negara menyatakan siap untuk menjadi mitra ASEAN.

Sidharto mengatakan, ketiga negara itu meliputi Arab Saudi, Spanyol dan Panama. Kata dia, pembahasan itu dimuat pada saat pertemuan pejabat senior ASEAN (ASEAN Senior Officials Meeting atau SOM) yang berlangsung di The Golo Mori Convention Center.

"Setiap tahun ada negara lain yang ingin menjadi pihak pada Traktat tersebut, dengan mendatangani instrumen aksesi," kata Sidharto dalam Konferensi Pers, Senin (8/5/2023) malam.

"Tadi para senior officials membahas kesiapan beberapa negara lain yang akan aksesi pada tahun ini. Yang sudah siap adalah Arab Saudi, Panama dan Spanyol," lanjutnya.

Sidharto menambahkan, kesepakatan menjadi mitra sedianya ditandai dengan penandatanganan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Negara-Negara ASEAN (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC).

Kata dia, pemerintah Indonesian bersama para pejabat senior dari negara-negara ASEAN lainnya tengah melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Indonesia sebagai ketua sedang koordinasi dengan mereka-mereka, kesiapan tiga negara tersebut untuk tandatangan traktat tersebut pada tahun ini," ucap dia.

Sebagai informasi, TAC ditandatangani pada 1976 oleh lima Kepala Negara pendiri ASEAN. TAC sendiri diamandemen pada 1987 untuk membuka aksesi negara-negara di luar kawasan.