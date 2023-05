Bukukan Laba 270 Juta Dolar AS, ABMM Bagikan Dividen Rp1,1 Triliun

HO

PT ABM Investama (ABM) Tbk atau ABMM mencatatkan pendapatan sebesar 1,4 miliar dolar AS, meningkat 41 persen dibandingkan tahun 2021 yang jumlahnya 1 miliar dolar AS. Perusahaan mencetak laba bersih sebesar 270 juta dolar AS atau naik 82 persen dari tahun sebelumnya sebesar 148 juta dolar AS. Dalam RUPS, Rabu (10/5/2023), mereka akan membagikan dividen sebesar Rp1,1 triliun.