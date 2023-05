Zulhas Bertemu Mendag Malaysia, Bahas Penjajakan Peluang Kerja Sama Baru

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia; YB Senator Tangku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz.

Pertemuan dilakukan di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Pada pertemuan tersebut, Mendag Zulhas membahas sejumlah hal mengenai kerja sama perdagangan antar kedua negara.

Pertama, pelaksanaan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) Indonesia-Malaysia. Zulhas mengungkapkan, Indonesia siap melaksanakan pertemuan JTIC ke-4.

"Kami mengusulkan pertemuan JTIC ke-4 tingkat Menteri dapat diselenggarakan pada pertengahan tahun ini, untuk mengeksplorasi potensi kerja sama perdagangan dan investasi di berbagai sektor," kata Zulhas dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/5/2023).

Kedua, persiapan penandatanganan Review Border Trade Agreement (BTA) 1970 Indonesia-Malaysia, perjanjian perdagangan yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan.

"Indonesia siap menandatangani review BTA Indonesia Malaysia dan mendorong agar proses internal Malaysia juga dapat segera selesai," ujar Zulhas.

Ketiga, pembahasan mengenai sejumlah peluang kerja sama baru seperti bidang perdagangan digital, inisiasi hijau (Green Initiatives), makanan halal, serta industri makanan sehat.

Sebagai informasi, pada periode Januari—Maret 2023, total perdagangan Indonesia dan Malaysia tercatat sebesar 6,15 miliar dolar AS, turun 4,57 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode ini, ekspor Indonesia ke Malaysia tercatat sebesar USD 3,32 miliar sedangkan impor Indonesia dari Malaysia sebesar USD 2,82 miliar.

Sementara pada 2022, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar 27,93 miliar dolar AS.

Ekspor Indonesia ke Malaysia tercatat sebesar 15,45 miliar dolar AS sedangkan impor Indonesia dari Malaysia tercatat sebesar 12,48 miliar dolar AS sehingga Indonesia menikmati surplus sebesar 2,98 miliar dolar AS.

Ekspor utama Indonesia ke Malaysia di antaranya batu bara, minyak kelapa sawit, minyak petroleum, kokas petroleum, serta asam lemak monokarbosilat industri.

Lalu, impor utama Indonesia dari Malaysia di antaranya minyak petroleum, hidrokarbon asiklik, polimer dari etilena, peralatan mesin, serta alkohol asiklik.