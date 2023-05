Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Inovasi Precix

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Gugus Inovasi PreciX PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meraih emas atau gold award pada gelaran International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) 2023 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

Gold Award yang diraih tersebut merupakan penghargaan tertinggi pada ITEX.

Selain itu, Tim Gugus Inovasi PreciX juga meraih Hong Kong Special Award pada ajang tersebut.

Baca juga: Meriahkan Program Hari Belanja BUMN, Pupuk Indonesia Tebar Diskon di Toko Pe-i dan Marketplace

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengungkapkan perusahaan menyambut baik penghargaan yang diperoleh Tim Gugus Inovasi Pupuk Indonesia.

Penghargaan ini terus membuktikan bahwa Pupuk Indonesia Grup terus berinovasi dan bertransformasi sesuai fokus Kementerian BUMN.



“Jajaran Direksi Pupuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Tim Gugus Inovasi PreciX yang telah meraih Gold Award di ITEX Malaysia. Inovasi ini merupakan bagian dari transformasi digital yang telah dijalankan oleh Perusahaan di setiap lini bisnisnya mulai dari produksi hingga pendistribusian di tingkat kios,” ungkap Wijaya, Rabu (17/5/2023).

Ketua Tim Gugus Inovasi PreciX Pupuk Indonesia, Syawaluddin Akbar mengatakan bahwa inovasi yang dikirim pada ITEX 2023 berjudul Digital Transformation by Application of Multispectral Camera Images Processing on Precision Farming Implementation for Paddy.

Adapun anggota tim inovasi terdiri dari Handono Rakhmadi, Yazid Abdur Rahman dan Goppy Gita Gustaman yang merupakan kolaborasi berbagai unit kerja di Pupuk Indonesia.



Akbar menambahkan bahwa Tim Gugus Inovasi juga menampilkan mengenai PreciRice yang merupakan sistem rekomendasi pemupukan berbasis prediksi unsur hara untuk tanaman padi.

Inovasi ini memanfaatkan teknologi citra kamera multispectral yang terpasang pada drone.

Baca juga: Pupuk Indonesia Dukung Pengembangan Petani dan Industri Kopi Nasional

“Kami berharap raihan emas pada ITEX 2023 dapat memotivasi Insan Pupuk Indonesia untuk melahirkan inovasi-inovasi yang berdaya guna untuk membangun budaya inovasi di Pupuk Indonesia, serta inovasi yang diciptakan dapat bermanfaat dan mendukung pembangunan sektor Pertanian Nasional,” kata Akbar.



Inovasi PreciRice mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya komoditas padi sekitar 21 persen.

Akbar menjelaskan, peningkatan produktivitas ini dikarenakan petani bisa melakukan pemupukan sesuai rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan unsur hara masing-masing lahan pertanian tersebut.

Tim Gugus Inovasi PreciX telah melakukan uji coba di tiga lokasi lahan pertanian yaitu Subang, Jawa Barat; Sragen dan Purworejo di Jawa Tengah.



Lebih lanjut Akbar mengungkapkan bahwa rekomendasi pemupukan ini sejalan dengan pilar transformasi bisnis Perusahaan yaitu riset dan pengembangan (R&D) yang berfokus pada pelanggan (customer centric), serta menjadi layanan ekstra Pupuk Indonesia kepada petani.



International Invention, Innovation & Technology Exhibition atau ITEX merupakan pameran inovasi yang menampilkan inovasi terbaik dari Negara-negara Asia dan sekitarnya diantaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Taiwan, Uni Emirat Arab, Korea, China, Jepang dan lain-lain. Adapun gelaran ini berlangsung selama dua hari dimulai pada 11-12 Mei 2023.