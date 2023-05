Menkomarinves Pastikan Korsel Bisa Lancar Investasi di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia (Menkomarinves RI), Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Korea Selatan (Korsel) bisa lancar berinvestasi di Indonesia.

Hal ini ia sampaikan pada “Maekyung Indonesia Forum 2023 on 50 Years of Diplomatic Relations between Indonesia and Korea" yang diselenggarakan di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa tanggal 16 Mei 2023.

Ia menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan lingkungan investasi yang penuh kepastian guna melancarkan investasi berkelanjutan dari Korsel.

Baca juga: Merugi Rp 7 Miliar, Emak-emak di Purwakarta Jadi Korban Investasi Bodong Lalu Melapor ke Polisi

Menteri Luhut juga menyampaikan data yang menunjukkan bahwa implementasi downstream policies Indonesia telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Makin tumbuhnya kelas menengah di Indonesia menjadi modalitas kuat Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari luar negeri, khususnya Korea Selatan.

Maekyung Indonesia Forum 2023 dibuka secara langsung oleh dibuka oleh Chairman Maekyung Media Group, Chang Dae Whan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan kepada khalayak di Korsel bahwa Indonesia adalah tujuan investasi penting bagi Korsel.

Pihaknya juga akan terus mendorong terciptanya networking yang baik antara dunia usaha Korsel dan Indonesia.

Forum tersebut diselenggarakan atas kolaborasi antara Maekyung Media Group, KBRI Seoul, Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN, serta Korea Trade-Investment Promotion Agency/KOTRA.

Dubes RI untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto turut hadir sebagai tamu kehormatan pada Forum yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta terdiri dari pejabat Pemerintah dan pengusaha Indonesia dan Korea Selatan.

Baca juga: 20 Tahun Provinsi Kembar Jateng-Fujian, Ganjar Perkuat Kerja Sama Investasi

Sehari sebelumnya pada 15 Mei 2023, atas fasilitasi KBRI Seoul, delegasi Korsel yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Korsel, telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI.

Delegasi terdiri atas pejabat pemerintah, anggota Parlemen dan pimpinan sejumlah konglomerasi Korsel.

Pertemuan tersebut sukses meningkatkan kepercayaan diri perusahaan konglomerasi Korsel seperti LG Energy Solution dan Samsung Electronics untuk melanjutkan investasi dan memperluas bisnisnya di Indonesia.