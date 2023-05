Rupiah Makin Terpuruk ke Level Rp14.930 per Dolar AS, Jadi Mata Uang Terlemah di Asia

Tribunnews/JEPRIMA

Petugas menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Masagung Money Changer, Jakarta Pusat. , Hari ini rupiah spot ditutup di level Rp 14.930 per dolar Amerika Serikat (AS), di mana hal ini membuat rupiah spot melemah 0,41% dibanding penutupan Rabu (17/5/2023) di Rp14.869 per dolar AS.