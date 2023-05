Harga Telur Ayam Terus Naik, Pedagang di Depok Bilang Pemintaan Lebih Tinggi dari Pasokan

Pedagang menunjukkan telur ayam yang dijual di warungnya di Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023). Harga telur ayam di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengalami kenaikan sejak Lebaran 2023 lalu. Menurut salah seorang pedagang bernama Jaka, harga tersebut mengalami kenaikan secara perlahan, hingga sekarang menyentuh Rp 33 ribu per kilogram. TRIBUNNEWS/JEPRIMA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga telur ayam belakangan masih tetap tinggi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa. Harga telur ayam di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengalami kenaikan sejak Lebaran 2023 lalu.

Sementara, Ismail (40) pedagang telur ayam di Pasar Agung, Kota Depok, menyatakan, produksi telur tengah mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap harga telur di pasar.

Terlebih, permintaan telur di daerah-daerah mengalami kenaikan. Hal tersebut justru tak seimbang dengan produksinya.

"Saya lihat di grup telur, itu produksi menurun memang 30 persen. Dengan permintaan banyak, kayak di kampung-kampung kan sekarang hajatan banyak," ujar Ismail saat ditemui hari ini, Minggu (21/5/2023).

Ismail mengatakan, harga telur yang dia jual saat ini mencapai Rp 32.000 per kilogram (Kg) harga tersebut lebih tinggi dari sebelumnya Rp 28.000.

Meski demikian, Ismail mengatakan kenaikan harga telur itu tak berpengaruh pada omzet penjualannya. Sebab, dia memiliki pelanggan tetap.

"Engga (ada pengaruh ke omzet), biasa aja, kalo kita telur namanya sembako, harus punya langganan. Saya biasanya rumah makan (langganan). Jadinya meski pasar sepi kita ada pelanggan," paparnya."Kalau sama langganan, kita siap kalau harga turun ya turun, harga naik ya dinaikin," lanjutnya.

Menurut salah seorang pedagang telur di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bernama Jaka, harga tersebut mengalami kenaikan secara perlahan, hingga sekarang menyentuh Rp 33 ribu per kilogram (kg).

"Ini sudah naik dari Lebaran kemarin. Naiknya pelan-pelan. Dari mulai Rp 29 ribu, Rp 30 ribu, Rp 31 ribu, Rp 32 ribu, sampai sekarang Rp 33 ribu," katanya ketika ditemui Tribunnews, Sabtu (20/5/2023).

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) seperti dikutip Kompas.com menyatakan, saat ini harga telur ayam bahkan mencapai Rp 40.000 per kilogram.

"(Harga di) Jabodetabek di kisaran Rp 31.000-Rp 34.000 per kilogram, di luar Pulau Jawa atau wilayah timur Rp 38.000 per kilogram, bahkan lebih dari Rp 40.000 per kilogram," ungkap Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan, Kamis (18/5/2023).

Menurut Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, tidak ada upaya dari pemerintah untuk menurunkan harga telur yang naik ini.

"Tidak terdapat upaya melakukan penurunan harga telur, sehingga harga telur secara nasional naik," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/5/2023).

