Inovasi Anak Bangsa Mampu Bersaing dengan Negara Lain di Ajang ISIF 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang inovasi Istanbul International Invention Fair (ISIF) 2023 digelar di Istanbul, Turki.

ISIF diselenggarakan oleh Kantor Paten dan Merek Dagang Turkiye (TURKPATENT) mulai dari 27 April hingga 1 Mei 2023 di Istanbul, Turkiye.

Kegiatan ini merupakan ajang kompetisi dan pameran inovasi terbesar di Turkiye yang dikuti berbagai negara yang sudah digelar sejak tahun 2016 dengan perlindungan kehormatan Republik Turkiye Kementerian Perindustrian dan Teknologi.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), selaku Subholding Upstream Pertamina, memboyong penghargaan internasional bergengsi di ajang 8th Istanbul International Inventions Fair (ISIF).

ISIF merupakan bagian dari TEKNOFEST yaitu festival Kedirgantaraan dan Teknologi terbesar di Turki.

ISIF 2023 bertajuk "Time to Commercialization" merupakan ajang kompetisi inovasi dan invensi yang diselenggarakan oleh Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT) dibawah Kementrian Perindustrian dan Teknologi Turki bekerjasama dengan International Federation of Inventors' Association (IFIA) serta didukung oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

ISIF 2023 diikuti lebih dari 20 negara diantaranya Indonesia, Russia, Qatar, China, Kroasia, Kanada, Azerbaijan, Bosnia Harzegovina, Morocco, Iraq, Iran, Jerman, Belgia, Lebanon, Portugal, Romania dan lain-lain, yang terdiri dari perusahaan, inventor, peneliti, konsultan, asosiasi dan universitas dari seluruh dunia dengan total karya mencapai 424 invensi.

PHE berhasil mendapatkan gelar Grand Prix - The Best Invention Award, penghargaan tertinggi pada ajang ISIF serta medali Emas yang diraih oleh Project Collaboration Improvement (PC PROVE) Top Musang King (Regional 5 - PT Pertamina Internasional EP) dengan inovasinya yang berjudul Batch Technique Workover for Acceleration of Gas Production in Deepwater Well.

Selain itu, medali Emas juga berhasil diraih oleh Functional Team Improvement (FT PROVE) BENTO (Kantor Pusat Subholding Upstream) dengan inovasinya yang berjudul BENTO (Block Evaluation, Scoring, Benchmarking & Recommendation).

Medali Perak berhasil diraih FT PROVE SEMONGKO (Regional 2 - PT Pertamina EP) dengan inovasinya yang berjudul TARIKSIS Method to Increasing Hydrocarbon Resources Potential of 119 Million Barrel Oil Equivalent beserta Special Award dari Moscow international Salon of inventions and innovation technologies “Archimedes”, Rusia dan FT PROVE THICKENING TEAM (PT ElnusaTbk) dengan inovasinya yang berjudul Innovation of Cement Slurry Merah Putih on Hydraulic Workover Unit-Drilling Project for Shallow Gas beserta CIA AWARD-Invention & Innovation beserta Special Awards, China Association of Inventions (CIA).

Mr. Cemil Başpınar dari Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT) selaku penyelenggara ISIF mengatakan pentingnya keikutsertaan Indonesia dalam ISIF.

“Pemerintah Turkiye akan terus mendukung kegiatan ISIF, dan keikutsertaan Indonesia merupakan hal penting yang mencerminkan dukungan Indonesia terhadap kegiatan inovasi dan teknologi,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis PHE, Oto Gurnita, mengungkapkan bahwa pencapaian dari Pekerja Subholding Upstream sebagai bukti bahwa hasil karya inovasi anak bangsa setara dengan inovasi berkelas dunia.

"Dan juga sebagai bukti bahwa Subholding Upstream secara konsisten melakukan upaya-upaya inovatif dan perbaikan berkelanjutan diseluruh aspek bisnis Perusahaan," ujarnya dikutip, Senin (22/5/2023).

PHE juga terus berkomitmen menjaga praktik bisnis sesuai dalam jalur tren investasi berkelanjutan (environmental, social and governance/ESG).

PHE telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai partisipan/member sejak Juni 2022.