Pemerintah Dorong Peternak Tingkatkan Produksi untuk Tekan Harga Telur Ayam

SURYA/PURWANTO

Pekerja memanen telur ayam ras di sentra peternakan ayam petelur di Wonokoyo, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (9/5/2023). Menurut peternak, dalam dua pekan terakhir harga telur ayam ras di tingkat peternak naik dari Rp 22 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram bahkan di pasaran mencapai Rp 29 ribu per kilogram akibat kenaikan harga pakan berupa jagung dari Rp4200 menjadi Rp 5500 per kilogram serta jumlah populasi ayam petelur di kawasan tersebut yang menurun karena bibit ayam petelur semakin mahal. SURYA/PURWANTO