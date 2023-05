Rilis Laporan Keberlanjutan 2022: Komitmen EIGER dari Aspek Lingkungan hingga Sosial untuk Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - (17/5/2023) Komitmen terhadap isu keberlanjutan menjadi pesan utama yang disampaikan oleh PT Eigerindo Multi Produk Industri, perusahaan yang menaungi brand Eiger Adventure (EIGER), penyedia perlengkapan luar ruang asal Indonesia.

Sejak tahun 1989 terlahir di Kota Bandung, Jawa Barat, EIGER menemani penggiat ruang terbuka untuk menjelajahi keindahan alam tropis, khususnya ekosistem alam Indonesia.

Komitmen terhadap keberlanjutan diterapkan EIGER melalui berbagai strategi, salah satunya adalah menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan menyusun peta jalan EIGER Environmental, Social dan Governance (ESG) Road Map.

Rabu (17/5) berlokasi di Sarinah, Jakarta Pusat, EIGER merilis laporan keberlanjutan atau Sustainability Report untuk tahun 2022.

Laporan keberlanjutan atau EIGER ESG Report ini disusun sebagai inisiasi mandiri EIGER sebagai perusahaan non publik. EIGER meyakini, seluruh proses bisnis berkelanjutan perlu diterapkan dan dilakukan pengukurannya sejak dini, agar dampak terhadap lingkungan bisa direduksi sekecil mungkin.

Laporan keberlanjutan EIGER berisi berbagai aspek yang menjadi strategi dan komitmen EIGER untuk memberikan dampak terbaik bagi Indonesia. Mulai dari aspek Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan aspek Governance (Tata Kelola Perusahaan).

Riadi Suwano selaku General Manager Marketing EIGER menjelaskan, tahun 2022 EIGER mengambil tema “Stitching Together for a Better Future”. Melalui tema ini, EIGER membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjadi bagian dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.

“Untuk menjaga alam kita dan rumah kita bersama, EIGER tak bisa bergerak sendiri. Ada kemitraan yang kami bangun dengan seluruh stakeholder dari hulu hingga hilir, demi mengurangi dampak lingkungan dalam seluruh proses bisnis EIGER,” papar Riadi dalam konferensi pers EIGER di Sarinah.

Upaya strategis EIGER terhadap keberlanjutan, dituliskan dalam laporan tahun 2022 sejumlah 50 halaman. Laporan ini bisa diakses dengan mudah di laman utama Eigeradventure.com.

Tercatat ada sejumlah penambahan capaian aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang berhasil dijalankan EIGER sepanjang tahun 2022.

Harimula Muharam selaku General Manager Product & Sustainability Project Leader EIGER memaparkan, ada peningkatan aspek laporan dari hanya delapan capaian di tahun 2021, menjadi 14 capaian di tahun 2022.

“Selama tahun 2022 kami melakukan lebih banyak lagi evaluasi dan pengukuran berbagai aspek yang berdampak terhadap lingkungan.

Mulai dari tata kelola dan budaya perusahaan berkelanjutan, menambah jumlah bahan baku dari material terbarukan, melakukan penilaian aspek lingkungan dan sosial pemasok, sampai mengelola berbagai limbah fashion dan produk defect EIGER dalam proyek EIGER Green Project,” ujar Harimula.

Capaian komitmen positif lain yang berhasil dilakukan oleh EIGER adalah penggunaan bahan baku dari material terbarukan.