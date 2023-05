Tiket Konser Coldplay Dianggap Mahal, Sandiaga: Kalau Nggak Sanggup, Nggak Usah Beli

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga tiket konser Coldplay di Indonesia yang berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 11 juta sebelum pajak dianggap sebagian orang kemahalan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, keputusan untuk membeli tiket konser sebaiknya disesuaikan kemampuan.

"Kalau nggak sanggup nggak usah beli, nonton Java Jazz saja murah kan," ujarnya dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Kendati demikian, menurutnya penyelenggara konser musik juga berupaya maksimal dalam menentukan harga tiket dengan segala komponen biayanya.

"Harga mahal sudah termasuk pajak, ini kan ada kewajiban membayar ke pemda, pemerintah pusat juga. Tetapi, memang harga tiket ini dalam pricing tiket mereka benar-benar struggling dari ongkos penyelenggaraan, malah harus mendapatkan sponsor," kata Sandiaga.

Di sisi lain, dia menambahkan, ada beberapa upaya dari pemerintah untuk mendorong bisnis pertunjukan di Indonesia.

"Kami akan terus memberikan pelatihan dan pendampingan. Kami juga akan terus ikut memasarkan, membangun ekosistem rantai pasok bisnis pertunjukkan, termasuk kepada pembiayaannya," pungkasnya.

Seluruh Tiket Konser Coldplay 15 November 2023 di GBK Terjual Habis

Promotor mengumumkan semua tiket konser Coldplay di GBK, Jakarta telah laku terjual.

Pengumuman tersebut diketahui dari unggahan Instagram resmi dari promotor konser Coldplay, PK Entertainment.

Dimana PK Entertainment mengunggah banner konser Coldplay di Jakarta dan menambahkan kata 'Sold Out' pada bagian November.

"Coldplay Music of The Spheres World Tour Gelora Bung Karno Stadium Jakarta, Rabu 15 November 2023 sold out," tulis keterangan resmi PK Entertainment, Jumat (19/5/2023).

Diketahui, penjualan tiket konser Coldplay telah berlangsung selama tiga hari.

Hari pertama promotor menjual tiket konser dengan jalur Presale BCA pada Rabu (17/5/2023). Sehingga penjualan tiket kedua yang dijadwalkan pada Kamis (18/5/2023) ditiadakan.

Penjualan tiket di hari pertama pun ludes terjual. Total ada 1,5 juta lebih orang yang ikut melakukan war tiket konser Chris Martin dan kawan-kawan.

Kemudian penjualan tiket kedua untuk publik dilakukan hari ini, Jumat (19/5/2023) pukul 10.00 WIB.

Promotor juga telah mengumumkan jika penjualan tiket hari kedua telah laku terjual. Sehingga keseluruhan tiket konser Coldplay di Jakarta untuk semua kategori sudah ludes terjual.