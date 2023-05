Tren Masyarakat Indonesia Investasi di Aset Digital Meningkat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bursa aset digital Upbit mengumumkan bahwa pengguna kembali bisa melakukan deposit Rupiah sebelum berinvestasi atau jual beli aset digital di platform mereka.

VP of Operations Upbit Indonesia Resna Raniadi mengatakan hal ini menyusul meningkatnya animo masyarakat Indonesia untuk investasi aset digital.

“Kami membuka kembali deposit rupiah yang bertujuan untuk menyederhanakan proses jual aset digital sehingga Upbit nantinya dapat terus menjadi pintu gerbang bagi siapa saja yang ingin memulai perdagangan dan investasi aset digital di Indonesia,” kata Resna dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).

Resna menjelaskan untuk melakukan deposit rupiah di aplikasi, pengguna dapat masuk ke halaman Wallet, kemudian pilih rupiah, lalu pilih Deposit.

Setelah itu, pengguna dapat mentransfer uang melalui Virtual Account. Untuk saat ini, bank yang tersedia adalah bank BRI.

Untuk merayakan kembalinya fitur deposit rupiah tersebut, Upbit membagikan total 1 BTC untuk 2.500 penggunanya (masing - masing mendapat 0,0004 BTC, first come first served) dengan setoran minimal Rp 1.000.000 atau lebih.

Jumlah ini berdasarkan setiap setoran dimana setoran kurang dari Rp 1.000.000 tidak akan memenuhi syarat meskipun jumlah agregat/total lebih dari Rp 1.000.000.

Pihaknya juga akan menggelar event Airdrop dimulai pada tanggal 24 Mei 2023 dan akan selesai ketika 2.500 pengguna pertama telah menyelesaikan setoran.

”Event ini kembali kami laksanakan mengingat saat ini animo masyarakat Indonesia terus meningkat untuk trading aset digital. Kami harapkan event ini dapat memberi nilai tambah, agar pengguna dapat bertransaksi lebih banyak,” imbuhnya.

Sebagai bursa aset digital teregulasi di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Upbit Indonesia menyatakan akan terus memperkenalkan aset digital inovatif kepada penggunanya.

Upbit mendukung ekosistem blockchain Indonesia melalui kolaborasi dengan bursa teregulasi lainnya dan proyek-proyek blockchain inovatif.