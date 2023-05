Depresi, Turis Jerman Menari Tanpa Busana saat Pagelaran Tari Bali, Sandiaga: Harusnya Bisa Dicegah

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyayangkan adanya ulah wisatawan mancanegara (wisman) yang menari tanpa busana di depan umum dan viral di media sosial.

Diketahui, wisman tersebut berasal dari Jerman dan sedang mengalami depresi.

Sandiaga mengatakan, kejadian seperti ini seharusnya dapat dicegah dengan penegakan peraturan yang ketat.

"Kejadian seperti ini seharusnya dapat kita cegah dengan cara penerapan SOP kenyamanan dan keamanan tempat wisata yang baik dan ketat dalam rangka penegakan peraturan, menjaga norma, maupun menghormati adat-istiadat masyarakat setempat demi citra baik Bali dan Indonesia umumnya,” kata Sandiaga dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (30/5/2023).

Ketika berbicara di The Weekly Brief With Sandi Uno, ia mendorong seluruh pihak di Bali agar menggencarkan sosialisasi kepada wisatawan tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan.

Hal itu guna menjaga citra pariwisata Pulau Dewata di dunia internasional.

"Kami mengajak seluruh pihak terkait untuk turut menyebarkan informasi tentang rambu-rambu berwisata,” kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan telah membahas bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal mengeluarkan beberapa kebijakan terkait wisatawan ini.

Adapun yang ia diskusikan meliputi bagaimana agar masa tinggal wisatawan bisa lebih lama dan lebih berkualitas.

“Kami terus mendorong Bali dari sisi pelestarian budaya dan lingkungan dalam konsep berkelanjutan dan berkualitas yang kami yakini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menjelaskan, saat ini kunjungan wisman ke Bali mengalami peningkatan.

Total sebanyak 1.474.000 wisman berkunjung ke Bali selama periode Januari - April 2023.

Namun, dalam beberapa waktu belakangan ini ada ulah turis asing asal Jerman yang tidak menggunakan busana di Ubud.