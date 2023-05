Pendaftaran ASEAN Business Awards 2023 Resmi Dibuka, UMKM Bisa Ikut

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendaftaran ajang penghargaan ASEAN Business Awards (ABA) 2023 untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kini resmi dibuka.

ABA 2023merupakan ajang prestisius yang memberikan pengakuan dan merayakan keberhasilan serta inovasi bisnis di lingkup ASEAN.

"ABA 2023 bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga menjadi ekspresi konkret komitmen dan dukungan industri, UMKM serta individu terhadap kemajuan, inovasi juga visi inklusivitas, sentralitas dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan ini," ujar Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid, Selasa (30/5/2023).

Arsjad melanjutkan, melalui ABA 2023 semua perusahaan, UMKM dan individu dipersilakan untuk berpartisipasi dan mendaftarkan dirinya sebagai bagian integral dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN yang sangat inklusif.

"Adapun registrasi ABA 2023 resmi dibuka pada 29 Mei lalu dan ditutup pada 14 Juli. Untuk dapat mengetahui informasi lebih lanjut dan detail mengenai registrasi pendaftaran ABA 2023 dapat mengakses website www.aseanbacindonesia.id," kata Arsjad.

Sebagai informasi, ABA 2023 menawarkan 8 pilar penghargaan yang terdiri dari 5 pilar yang dikhususkan untuk perusahaan besar dan UMKM.

Sementara, 3 pilar yang lainnya adalah untuk kategori individual, sehingga secara total akan ada 13 kategori penghargaan di berbagai sektor dan bidang.

Lima pilar bagi perusahaan dan UMKM terdiri dari pilar Transformasi Digital, Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan dan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi.

Pilar ini akan diisi oleh 10 kategori penghargaan yaitu The Bionic Company, The Best CX, Net-Zero Leader, Plastic Waste Circularity, Sustainable Crop Production, Tech for Sustainable Agriculture, Health Innovation, Corporate Health Achievement, Export Growth, dan Innovative Investment.

Selain itu, pada kategori individual terdapat 3 pilar penghargaan yang terdiri dari Women, Youth, dan Friends of ASEAN, di mana ketiga pilar ini memiliki masing-masing satu kategori penghargaan, yaitu ASEAN Women Leader, ASEAN Under 40, dan Friends of ASEAN.