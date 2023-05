TASPEN Gelar Bazar UMKM Untuk Dukung Kesejahteraan UMKM di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM – PT TASPEN (Persero) berkomitmen untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beragam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya memajukan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lintas sektor melalui program Mitra Binaan TASPEN. Kali ini, dalam rangka semarak HUT TASPEN ke-60, TASPEN menyelenggarakan kegiatan Bazar UMKM HUT TASPEN 2023 di Ecovention Ancol, DKI Jakarta (27/5).

Kegiatan pameran ekonomi kreatif dengan berbagai stand kuliner dari Mitra Binaan TASPEN ini dibuka dan dihadiri langsung oleh Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN Anindita Eka Wibisono, serta jajaran pimpinan PT TASPEN (Persero). Adapun kegiatan ini bertujuan sebagai strategi untuk meningkatkan jangkauan pemasaran, meningkatkan penjualan guna pengembangan bisnisnya menuju usaha yang lebih unggul, mandiri, dan semakin berkelas sesuai tagline UMKM TASPEN Goes To 3G (Go Modern, Go Digital, Go Global), serta berkontribusi positif untuk menciptakan lapangan kerja baru maupun penyerapan tenaga kerja di masyarakat.

Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih mengatakan, “TASPEN senantiasa menerapkan 5 (lima) pilar Kementerian BUMN dalam merencanakan bisnis dan menyelenggarakan kegiatan TJSL perusahaan, salah satunya mendukung penuh peningkatan usaha UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial. Pada kegiatan bazar UMKM ini, kami optimis dapat meningkatkan jangkauan pemasaran dan eksposur produk UMKM binaan kami. Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kontribusi positif perusahaan terhadap UMKM dengan menyelenggarakan pelatihan maupun bazar lainnya bagi UMKM Mitra Binaan TASPEN dalam skala yang lebih besar.”

Hingga kini, terdapat 3.475 pelaku usaha UMKM yang telah menjadi Mitra Binaan TASPEN di seluruh Indonesia. Ribuan pelaku UMKM tersebut mencakup beberapa sektor industri, antara lain sektor perdagangan, kerajinan dan batik, kuliner, ekonomi kreatif, dan lainnya. TASPEN berupaya aktif untuk terus merangkul beragam bisnis UMKM di Indonesia melalui program Mitra Binaan TASPEN, sehingga dapat meningkatkan kontribusi positif terhadap masyarakat, khususnya berperan aktif terhadap peningkatan kualitas perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor UMKM memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dukungan penuh TASPEN terhadap UMKM ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir tentang keberpihakan perusahaan BUMN kepada bisnis UMKM masyarakat yang perlu terus ditingkatkan oleh seluruh perusahaan BUMN. Transformasi yang dilakukan BUMN berupaya membentuk eksositem yang melibatkan UMKM, mengingat UMKM merupakan salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia.

TASPEN senantiasa melaksanakan dan menerapkan arahan dari Pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bermacam pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan melalui pelatihan dan pendampingan bagi bisnis UMKM guna peningkatan kualitas bisnisnya dari segi inovasi pemasaran maupun digitalisasi pemasaran. TASPEN mendukung penuh program pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan ke-8, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.