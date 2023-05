HSBC Dukung Indonesia Pacu Realisasi Investasi, Terutama di Sektor ESG

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, realisasi investasi di Indonesia terus meningkat.

Realisasi investasi baru tahun lalu mencapai Rp1.207,2 triliun. Angka tersebut naik jika dibandingkan realisasi 2021 yang sebesar Rp901,02 triliun.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menuturkan, terdapat sejumlah faktor yang membuat volume investasi di Tanah Air terus mengalami peningkatan.

Pertama, stabilnya perekonomian di Indonesia menjadi faktor utama. Padahal, ekonomi global saat ini tengah dihadapkan oleh ketidakpastian.

Ichwan menyampaikan hal tersebut di acara HSBC Indonesia Day dengan tema dengan tema 'Investment in the spotlight: Igniting Indonesia’s bright and sustainable future' di Kantor Kementerian Investasi Jakarta, Rabu (31/5/2023).

"Saya rasa (alasan meningkatnya investasi disebabkan) ekonomi kuat di wilayah ASEAN yang stabil, dan yang paling stabil Indonesia. Stabil ini adalah menjadi kunci datangnya investor di Indonesia. Ini poin kuat iklim investasi di Indonesia," ujar Ichwan.

Faktor kedua, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam melimpah, mulai dari nikel, bauksit, timah, dan komoditas-komoditas lainnya.

Kemudian faktor ketiga, adanya berbagai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah, dalam hal kebijakan atau aturan untuk berinvestasi.

Terlebih lagi, Pemerintah kini sedang menggencarkan hilirisasi SDA, dan membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor di Indonesia.

"Ini sangat penting adalah juga kekayaan alam. Dengan performa yang kita miliki kita bisa melewati berbagai tantangan karena dukungan policy atau kebijakan. Yang kemudian menjadi kombinasi peningkatan investasi," ucap Ichwan.

Indonesia Dorong Investasi di sektor ESG

Ichwan dalam kesempatan tersebut juga membeberkan, Indonesia terus menggenjot investasi pada sektor-sektor yang berkelanjutan, alias ESG (environment, social, and good governance).

Tren investasi di sektor ESG di dunia kini semakin menanjak.