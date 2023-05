Luhut Berpesan ke Penerus Jokowi: Jangan Hanya Bicara Perubahan, Lanjutkan yang Ada

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada calon presiden yang kelak akan menggantikan Joko Widodo (Jokowi).

Ia berpesan agar calon presiden mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan kurang lebih sembilan tahun terakhir ini.

"Calon presiden yang akan datang itu, saya minta, anda lanjutkan yang [sudah] ada. Perbaiki sana sini. Jangan hanya bicara perubahan," kata Luhut dalam sambutannya saat acara peluncuran Indonesia Carbon Capture and Storage Center, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Pembangunan IKN Butuh Investasi Teknologi Kota Cerdas

Menurut Luhut, membangun Indonesia menjadi berada di level tinggi tak cukup hanya dua periode seorang presiden ata selama 10 tahun.

"Kita membuat Indonesia ini tidak bisa hanya 10 tahun. Kita mungkin membutuhkan tiga atau empat presiden sebelum kita bisa mencapai pada level yang tinggi," ujarnya.

Maka dari itu, ia berpesan kepada calon presiden mendatang agar tak begitu menggembar-gemborkan mengenai perubahan.

"Kalau tiap calon presiden [berkata], 'Oh, saya perubahan,' apa yang mau diubah? Kapan kita mau mencapai target?" kata Luhut.

Ia kemudian mengatakan bahwa Indonesia memiliki sejumlah pilar pembangunan. Luhut meyakini hal-hal ini dapat mengurangi korupsi di dalam negeri.

"Pilar pembangunan kita itu bicara mengenai down streaming industry, digitalisasi efisiensi, dan e-katalog," ujar Luhut.

"Segala macam di dalamnya itu supaya tadi mengurangi korupsi karena semua kalau kita digitalisasi, kita bangun sistem, pastilah orang enggak bisa atau makin susah korupsi. Itu yang kita mau," lanjutnya.

Baca juga: Permintaan Angkutan Batu Bara Meningkat, Perusahaan Pelayaran Tingkatkan Investasi Beli Kapal Tunda

Untuk saat ini, Luhut menekankan agar seluruh kelompok bekerja secara kompak, menghindari menuding satu sama lain, dan fokus pada bidangnya.

Hal itu, kata Luhut, guna mencapai target Indonesia sebagai negara lebih baik di masa depan.

"Jadi, kalau kita ini semua kompak bekerja, tidak tudingan-tudingan, kita fokus pada bidang kita, bekerja secara profesional di bidang masing-masing, itu akan bisa membuat kita bisa transform Indonesia to be better country in the future," katanya.