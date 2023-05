Rupiah Melorot Lagi, Hari Ini Tembus Rp 15.000/dolar AS

SURYA/PURWANTO

Warga menukarkan uang rupiah pecahan kecil baru dalam Kick Off Serambi (Semarak Rupiah Ramadan dan Idul Fitri) di area parkir Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang. Nilai tukar rupiah spot kembali menembus level Rp 15.000-an per dolar Amerika Serikat (AS) Rabu (31/5/2023).