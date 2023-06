K-Insurance New Vision Forum Perkuat Industri Asuransi dan Sektor Keuangan di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan asuransi jiwa asal Korea Selatan Hanwha Life bersama Samsung Fire & Marine Insurance dan KB General Insurance mengadakan acara K-Insurance New Vision Forum.



Forum ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral Korea dan Indonesia dalam sektor keuangan, serta menjadi bentuk komitmen sinergi pemerintah dan perusahaan dalam pertumbuhan industri asuransi dan sektor keuangan di Indonesia.



CEO Hanwha Life Korea Yeo Seung-Joo mengatakan, perusahaan asuransi Korea mendeklarasikan nilai-nilai persaingan yang sehat, perlindungan konsumen dan memperkuat inklusi keuangan.

“Ke depannya, perusahaan asuransi Korea akan terus memberikan solusi efektif dan layanan terpercaya kepada nasabah, mendorong kerja sama dengan komunitas lokal, serta membangun industri asuransi yang berkelanjutan di Indonesia,” tutur Yeo Seung salam keterangannya, Jumat (2/6/2023).

Menurutnya, perusahaan asuransi Korea telah menjadi bagian erat dari masyarakat Indonesia, bukan tamu yang hanya datang sebentar.

CEO Hanwha Life Indonesia Steven Namkoong melanjutkan, K-Insurance New Vision Forum yang mengambil tema Together and Further with K-Insurance dengan nilai-nilai persaingan sehat, perlindungan konsumen dan inklusi keuangan ini diadakan untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Korea dan Indonesia (1973-2023).

“Tahun 2023 juga menandai 10 tahun Hanwha Life melindungi masyarakat Indonesia. Hanwha Life adalah asuransi jiwa Korea pertama yang beroperasi di Indonesia, sekaligus satu-satunya perusahaan asuransi Korea di Indonesia yang memiliki lini bisnis asuransi jiwa dan asuransi umum,” ucap Steven.



K-Insurance New Vision Forum menjadi salah satu agenda dari K-Finance Week in Indonesia 2023.

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pimpinan dari industri asuransi.