Erick Thohir Optimis Kontribusi Dividen BUMN Tahun 2024 Mencapai Rp 80,2 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat memberikan sambutan pada acara Indonesia-Saudi Arabia Business Forum and Networking bertema Reinforcing Bilateral Cooperation Through Trade and Investment di Jakarta, Selasa (30/5/2023). Salah satu strategi peningkatan kerja sama tersebut dilakukan melalui pertemuan antara para pelaku usaha besar dari kedua negara dalam acara forum bisnis. Kegiatan ini sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Warta Kota/YULIANTO