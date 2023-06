Bapanas Janjikan Harga Telur Ayam Bisa Segera Turun ke Kisaran Rp 27.000 - Rp 28.000 per Kg

Pedagang telur ayam menunggu pembeli di Pasar Agung, Depok, Jawa Barat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan harga telur ayam di pasar yang kini mahal ke depan akan bisa turun di kisaran Rp 27.000 - 28.000 per kilogram (kg).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan harga telur ayam di pasar yang kini mahal ke depan akan bisa turun di kisaran Rp 27.000 - Rp 28.000 per kilogram (kg).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga telur terjadi lantaran harga pakan jagung yang naik. Sehingga hal ini berdampak pada harga telur di pasar.

"Jagung itu hari ini di atas Rp 6.000 nanti berjenjang akan turun ke Rp 5.500 kemudian sampai Rp 5.000 harga pasti akan kembali lagi," kata Arief di gedung DPR RI, Senin (5/6).

Saat ini harga telur di beberapa wilayah cenderung naik dan harganya mencapai di atas Rp 30.000 per kg.

Arief mengatakan sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No 5/2022 harga acuan telur seharusnya Rp 27.000-28.000 per kilogam. Namun acuan harga ini dibuat saat harga jagung waktu itu Rp 5.000 per kilogram.

"Sudah kita buat harganya harusnya sekitar Rp 27.000 sampai Rp 28.000 sekitar segitu sudah kita regulasikan. Karena pembuatan itu saat harga jagung Rp 5.000. Nah tapi hari ini harganya di atas Rp 6.000," jelas Arief.

Meski begitu, menurut Arief, penurunan jagung bisa terjadi seiring dengan penuhnya pasokan saat panen raya terjadi.

Arief mengatakan memang ada sedikit keterlambatan panen raya jagung karena cuaca ekstrem dan mengganggu pasokan jagung dalam negeri.

Namun kata dia, bulan ini sudah ada panen raya di beberapa tempat seperti Medan, Lampung, Sulawesi Selatan dan Sumbawa yang merupakan daerah produsen jagung.

"Panen raya mulai terjadi seperti di Medan, kemudian Lampung, Sulawesi Selatan, Sumbawa. Di Sumbawa harganya sekitar Rp 4.800. Di daerah lain masih Rp 5.500, Rp 5.700 sampai Rp 6.000," ungkap Arief.

Laporan reporter: Lailatul Anisah | Sumber: Kontan