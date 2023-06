Penyebab Harga Bawang Putih Tembus Rp 30.000 Per Kilogram Menurut Bapanas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, harga komoditas bawang putih di China mengalami kenaikan menjadi 1.300 dolar Amerika Serikat (AS) per ton dari sebelumnya sebesar 1.000 dolar AS.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan harga tersebut yang menyebabkan harga bawang putih belakangan menyentuh harga Rp 30.000 per kilogram.

"Perkembangan harga yang perlu concern adalah pertama bawang putih. Ini (bawang putih) harga di China memang sempat menyentuh diatas 1.300 dolar AS. Belakangan turun lagi ke 1.200 dolar AS," kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin (5/6/2023).

Dikatakan Arief, harga bawang putih di China sebesar 1.200 sampai 1.300 dolar AS per ton itu setara dengan Rp 20.000 sampai Rp 25.000 per kilogram. Hingga sampai di konsumen menyentuh harga Rp 30.000 per kilogram.

"Sehingga impor yang dilakukan kemudian dengan currency rate yang mendekati 15.000. Sehingga angka sampai ke pedagang di Indonesia itu bisa sampai Rp 30.000 per kilogram," lanjutnya.

Arief menyampaikan, Bapanas mendorong pemerintah untuk melakukan impor bawang putih agar menambah stok dalam negeri yang menipis.

"Kalau kami lihat di stok, stok ini cukup sampai Juni, tetapi memang buffer tipis. Sehingga kita dorong supaya bisa dikeluarkan persetujuan impor segera," jelas dia.

Baca juga: Stok Menipis dan Harga Melonjak, Mendag Zulhas Belum Mau Impor Bawang Putih

Di sisi lain, berdasarkan data update neraca bawang putih periode Januari sampai Desember 2023, total ketersediaan bawang putih sebanyak 774.460 ton.

Stok awal bawang putih di 2023 sebanyak 143.621 ton, sedangkan perkiraan produksi dalam negeri 23.337 ton dan realisasi impor Januari sampai April 2023 103.414 ton.

Baca juga: Harga Bawang Putih Hari Ini Rp 39.200 Per Kg, Bawang Merah Sentuh Rp 41 Ribu

Sementara, rencana impor Mei sampai Desember 2023 sebesar 504.088 ton dengan total kebutuhan tahunan mencapai 669.354 ton.

Saat ini, Bapanas mencatat hingga 29 Mei 2023, impor bawang putih telah terealisasi 137.589 ton atau 78 persen terhadap izin terbit (persetujuan impor/PI) sebesar 176.503 ton.