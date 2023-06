Target Inflasi Telah Tercapai, Suku Bunga Acuan Bakal Ditahan?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Langkah pemerintah mengendalikan kenaikan harga dinilai sukses.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebutkan inflasi pada Mei 2023 ini melandai bila dibandingkan dengan inflasi April 2023 yang tercatat 0,33 persen secara bulanan dan secara tahunan 4,33% secara tahunan.

Dengan demikian target pengendalian harga tercapai yaitu membawa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke kisaran sasaran 2%-4% dianggap sukses.

Bahkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut capaian tersebut lebih awal dari perkiraan merupakan buah karya otoritas selama ini baik dari sisi kebijakan moneter maupun pengendalian inflasi pangan.

"Ini membuktikan memang langkah untuk pengendalian permintaan dari sisi moneter cukup berhasil," terang Perry saat ditemui awak media di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (5/6/2023).

Seperti kita ketahui, BI telah menaikkan suku bunga acuan dengan total 225 basis poin (bps) sejak Agustus 2023 untuk menjangkar inflasi fundamental.

Kenaikan suku bunga acuan ini berhasil membawa inflasi inti bergerak di kisaran sasaran 2%-4%. Posisi Mei 2023, inflasi inti tercatat 2,66%, turun dari 2,83% secara tahunan.

Nah, setelah inflasi kembali ke kisaran sasaran, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai tak serta merta langsung terbuka ruang bagi BI untuk menurunkan kembali suku bunga acuan pada tahun ini.

"(Suku bunga acuan) sepertinya belum akan diturunkan pada tahun ini. Inflasi yang lebih rendah tersebut mendorong BI untuk mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% hingga akhir tahun 2023," jelas Andry kepada Kontan.co.id, Senin (5/6).

Andry menjabarkan beberapa hal yang juga mendorong masih sempitnya ruang pemangkasan suku bunga acuan pada tahun ini.

Pertama, menunggu faktor kebijakan moneter dari bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) terkait kepastian tingkat suku bunga.

Bila pada beberapa waktu terakhir pasar percaya tingkat suku bunga The Fed sudah menyentuh puncaknya di level 5% hingga 5,25%.

Namun, dengan melihat tingkat inflasi dan tingkat pengangguran Paman Sam, ada juga yang meyakini suku bunga acuan The Fed mungkin kembali meningkat pada Juni 2023 atau Juli 2023.

Kedua, ada potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah di tahun ini sebagai dampak dari kebijakan moneter The Fed.